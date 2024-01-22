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    • - Güncelleme Tarihi:

    "Tarlasında petrol buldu, devletimiz elimizden alır mı?" videosu yalan çıktı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada dolaşıma sokulan ve kısa sürede büyük ses getiren "Bir şahıs kendi arazisinde petrol bulduğunu iddia etti. ‘Devletimiz elimizden alır mı?’ diye sordu” iddiasını yalanladı. Merkez, söz konusu görüntünün ABD'de çekildiğini belirtti.

    &quot;Tarlasında petrol buldu, devletimiz elimizden alır mı?&quot; videosu yalan çıktı
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Sosyal medyada dolaşıma sokulan bir video gündem oldu. Bir şahsın tarlasında petrol bulduğunu öne süren video kısa sürede büyük ses getirdi. 

    MESELENİN ASLI ÇOK BAŞKA ÇIKTI

    Birçok hesap "Bir şahıs kendi arazisinde petrol bulduğunu iddia etti. ‘Devletimiz elimizden alır mı?’ diye sordu" şeklinde paylaşımlar yaparken meselenin aslı çok başka çıktı. 

    DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ YALANLADI

    Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada söz konusu görüntünün Türkiye'ye ait olmadığı belirtildi. Merkez'den yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntüler ile ilgili, "Bir şahıs kendi arazisinde petrol bulduğunu iddia etti. ‘Devletimiz elimizden alır mı?’ diye sordu” iddiası doğru değildir. İddiaya konu görüntülerin, ABD’nin Minnesota eyaletinde sıhhi tesisat hizmeti veren bir şirketin sosyal medya hesaplarında, 'Kanalizasyon borularının değişimi' notuyla paylaşıldığı tespit edilmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    PetrolAbd
    Haberler > Ekonomi > "Tarlasında petrol buldu, devletimiz elimizden alır mı?" videosu yalan çıktı
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