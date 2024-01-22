"Tarlasında petrol buldu, devletimiz elimizden alır mı?" videosu yalan çıktı

22 Ocak 2024 13:37 - Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 13:42

Sosyal medyada dolaşıma sokulan bir video gündem oldu. Bir şahsın tarlasında petrol bulduğunu öne süren video kısa sürede büyük ses getirdi.

MESELENİN ASLI ÇOK BAŞKA ÇIKTI

Birçok hesap "Bir şahıs kendi arazisinde petrol bulduğunu iddia etti. ‘Devletimiz elimizden alır mı?’ diye sordu" şeklinde paylaşımlar yaparken meselenin aslı çok başka çıktı.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ YALANLADI

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada söz konusu görüntünün Türkiye'ye ait olmadığı belirtildi. Merkez'den yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntüler ile ilgili, "Bir şahıs kendi arazisinde petrol bulduğunu iddia etti. ‘Devletimiz elimizden alır mı?’ diye sordu” iddiası doğru değildir. İddiaya konu görüntülerin, ABD’nin Minnesota eyaletinde sıhhi tesisat hizmeti veren bir şirketin sosyal medya hesaplarında, 'Kanalizasyon borularının değişimi' notuyla paylaşıldığı tespit edilmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."