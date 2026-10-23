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Ekonomi

TCMB "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı

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TCMB "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı
Başlık ResmiTCMB Sektörel Enflasyon Beklentileri ni yayımladı

Yıllık enflasyon beklentileri, ekimde piyasa katılımcıları için yükselirken hanehalkı ve reel sektör için geriledi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı ekim ayına ilişkin "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini yayımladı.

Buna göre, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi ekimde önceki aya göre piyasa katılımcıları için 0,19 puan artarak yüzde 23,89'a yükselirken hanehalkı için 1,85 puan azalarak yüzde 43,75'e, reel sektör için 0,70 puan düşerek yüzde 31,80'e geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı ise önceki aya göre 0,31 puan artarak yüzde 16,56 oldu.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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