Tekrar yükselişe geçti! Bitcoin 3 haftanın zirvesinde

BTC’de son dakika! 8 Nisan Bitcoin fiyatı kaç dolar? Kripto para birimi Bitcoin bugünkü işlemlerde 72 bin doların üzerini test etti. Böylece son 3 haftanın en yüksek seviyeleri görüldü. Analistler, 71 bin 500 dolar üzerinde gün boyunca kalıcılık sağlanması halinde, yeni zirvelerin ihtimal dahiline girebileceğini belirtiyor. Daha aşağıda ise 69 bin dolar desteğinin korunmasının önemi vurgulanıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Kripto para birimi Bitcoin’de yeni haftanın ilk gününde toparlanma emareleri daha belirgin olarak kendini göstermeye başladı. Geçen hafta 64 bin 500 dolara kadar gerileyen Bitcoin, bugünkü işlemlerde 72 bin doların üzerini test etti. Bu seviye aynı zamanda BTC’de, son 3 haftanın da en yüksek noktalarına işaret ediyor. Söz konusu süreçte defalarca test edilen ancak aşılamayan 71 bin 500 dolar seviyesinin geçilmesi, oldukça önemli görülüyor.

BITCOIN’DE BU SEVİYELERE DİKKAT

Mart ayının son haftasından itibaren BTC’nin 71 bin 500 doları defalarca test ettiğini ancak bu seviye üzerinde kalıcılık sağlayamadığını belirten analistler, “Bugün 72 bin dolar üzerine doğru gerçekleşen hareketlilik dikkatle takip edilmeli. 71 bin 500 dolar üzerinde gerçekleşecek günlük kapanışlar, yeni zirve seviyelere doğru yönelmenin de habercisi olabilir. Tekrar aşağı salınmalarda ise 69 bin dolar, korunması gereken kritik destek olarak öne çıkıyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

TARİHİ ZİRVEYE YAKLAŞTI

Son günlerde dolar endeksinin güçlü seyretmesinin de etkisiyle düşüş trendinde hareket eden BTC’de; FED’e dair beklentilerin devam etmesi ve bu ay gerçekleşecek HALVING (Yarılanma) öncesinde yukarı dönüş izleniyor. BTC’de 5 günlük ortalama 70 bin dolar ve 22 günlük ortalama 69 bin 500 dolar seviyesinde bulunuyor. Bugünkü işlemler, her iki ortalamanın da üzerinde konumlanarak, yükseliş hareketini destekliyor. BTC, 14 Mart tarihinde 73 bin 800 dolarla en yüksek seviyesini görmüştü. Bugün itibarıyla Bitcoin, zirve seviyenin yaklaşık yüzde 3 altında bulunuyor.