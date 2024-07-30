Temmuz ayı açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı

Türk-İş'in Temmuz ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasını açıkladı. Araştırmaya göre açlık sınırı asgari ücreti aşarken, yoksulluk sınırı da 60 bin liranın üzerine çıktı. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise 25 bin liraya dayandı. İşte detaylar...

Türk-İş her ay düzenli olarak açıkladığı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının bu ayki sonuçları yayınlandı. Buna göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin; sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı, bilinen adıyla açlık sınırı Temmuz'da 19 bin 234 TL'ye yükseldi.

YOKSULLUK SINIRI 60 BİN LİRAYI AŞTI

Yoksulluk sınırı olan gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise Temmuz'da 62 bin 652 TL ’ye çıktı.

BEKAR BİR ÇALIŞANIN YAŞAMA MALİYETİ

Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 24 bin 901 TL ’ye yükseldi.

Araştırmaya göre Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 1,34 oranında gerçekleşti. Gıda fiyatlarında yedi aylık değişim oranı yüzde 33,28 olurken, son on iki ay itibarıyla değişim oranı ise yüzde 64,99 olarak hesaplandı.