Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Temmuz ayı açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı

Temmuz ayı açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Temmuz ayı açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk-İş'in Temmuz ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasını açıkladı. Araştırmaya göre açlık sınırı asgari ücreti aşarken, yoksulluk sınırı da 60 bin liranın üzerine çıktı. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise 25 bin liraya dayandı. İşte detaylar...

Türk-İş her ay düzenli olarak açıkladığı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının bu ayki sonuçları yayınlandı. Buna göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin; sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı, bilinen adıyla açlık sınırı Temmuz'da 19 bin 234 TL'ye yükseldi.

YOKSULLUK SINIRI 60 BİN LİRAYI AŞTI 

Yoksulluk sınırı olan gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise Temmuz'da 62 bin 652 TL ’ye çıktı.

BEKAR BİR ÇALIŞANIN YAŞAMA MALİYETİ 

Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 24 bin 901 TL ’ye yükseldi.

Araştırmaya göre Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 1,34 oranında gerçekleşti. Gıda fiyatlarında yedi aylık değişim oranı yüzde 33,28 olurken, son on iki ay itibarıyla değişim oranı ise yüzde 64,99 olarak hesaplandı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Elektrik direğinin yanında cesedi bulundu! Akıma kapılıp can vermiş
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bakan müjdeyi yerinde verdi! Dev proje ile 2,5 saatlik yol 18 dakikaya inecek - Ekonomi2,5 saatlik yol 18 dakikaya inecekMerkez Bankası faizi ne zaman düşürecek? Goldman Sachs'tan sürpriz tarih - EkonomiDünyaca ünlü bankadan sürpriz tahminEkonomik güven endeksi açıklandı - EkonomiEkonomik güven endeksi açıklandıBakan Şimşek duyurdu! Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye yeni kredi, işte kullanılacağı alan - EkonomiDünya Bankası'ndan Türkiye'ye yeni krediTiryakilere kötü haber! Sigaraya 1 ay sonra bir zam daha geliyor - EkonomiSigaraya bir zam daha geliyorFaiz yükseltildi, kredi kartından nakit çekim dip yaptı - EkonomiKredi kartlarında bir dönem sona erdi!
Sonraki Haber Yükleniyor...