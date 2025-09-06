Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > TESK Başkanı Palandöken'den velilere "korsan servis" uyarısı: Ucuz olsun diye...

TESK Başkanı Palandöken'den velilere "korsan servis" uyarısı: Ucuz olsun diye...

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
TESK Başkanı Palandöken&#039;den velilere &quot;korsan servis&quot; uyarısı: Ucuz olsun diye...
TESK, Güvenlik, Okullar, Eğitim, Servis, Ucuz, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, okulların açılmasına sayılı günler kala velilere "korsan servis" uyarısında bulundu. Palandöken, "ucuz olsun" diye çocukların belgesiz ve güvensiz servislere verilmemesini istedi. 

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde velilere uyarıda bulundu. Palandöken, yazılı açıklamasında, 8 Eylül Pazartesi günü yeni eğitim öğretim yılının başlayacağını hatırlattı.

"UZAK DURUN" 

"Korsan servis" uyarısında bulunan Palandöken, "Biraz ucuz olsun." anlayışıyla komşuların bir araya gelip hizmet aldıkları belgesiz, güvensiz servislerden uzak durulması gerektiğini belirtti.

TESK Başkanı Palandöken'den velilere

"ELİMİZİ ONLARIN ÜZERİNDEN ÇEKMEYECEĞİZ" 

Servis hizmeti alırken güvenilir, sertifikalı, meslek odasına kayıtlı araçların tercih edilmesinin önemine dikkati çeken Palandöken, "Araçların periyodik bakımlarının yapılması, servis şoförlerinin çocuklara uygun şekilde davranması ve yolculuk sırasında hız yapmadan, kurallara uyarak onları güvenli bir şekilde okula götürülüp getirilmesi önemli. Tecrübeli şoför abilerine emanet edeceğiz ama biz de elimizi onların üzerinden çekmeyeceğiz. Biz otokontrol yapacağız, daimi takip edeceğiz ve paydaşlarla da ortaklaşa her an irtibat halinde olacağız." dedi.

Palandöken, okul civarında çocuklara zararlı madde satılmasının engellenmesi çağrısında da bulunarak, bunun için kolluk kuvvetlerinin sıkı denetim yapmaları gerektiğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Asıl risk İstanbul'da değil başka kentte! Şener Üşümezsoy'dan deprem tartışmasına yeni yorumBrezilya İtalya yarı final maçı ne zaman, hangi kanalda? Türkiye'nin rakibi belli oluyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı - EkonomiMilletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı44 yıldır kapalı garajda saklıyordu! Daha 23 bin kilometrede... Türkiye'de tek - EkonomiTürkiye'de başka yok! 44 yıldır kapalı garajdaKuyumculardan altın için çarpıcı tahmin! Yıl sonunda gram ve çeyrek bakın kaç lira olacak - EkonomiYıl sonunda gram ve çeyrek bakın kaç lira olacakKarar Resmi Gazete'de! Dev projenin güzergahında yer alan taşınmazlar kamulaştırılacak - EkonomiDev proje için acele kamulaştırma kararıSilah taşıma ve bulundurma ruhsat harçlarına zam! Fiyat 2 katına çıktı - EkonomiSilah ruhsat harçlarına zam!EPDK 15 şirkete lisans verdi - EkonomiEPDK 15 şirkete lisans verdi
Sonraki Haber Yükleniyor...