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    THY'den yurt dışına tatile gideceklere güzel haber! Doğu Avrupa'ya ucuz bileti kampanyası başladı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Yurt dışına tatile gideceklere Türk Hava Yolları'ndan güzel haber geldi. THY, Doğu Avrupa'ya özel ucuz bilet kampanyası başlattığını duyurdu. İşte ucuza bilet alabileceğiniz destinasyonlar...

    THY&#039;den yurt dışına tatile gideceklere güzel haber! Doğu Avrupa&#039;ya ucuz bileti kampanyası başladı
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Dünyanın en büyük hava taşımacılığı şirketlerinden Türk Hava Yolları, Türkiye'den yurt dışına tatile gitmek isteyenleri sevindirecek gelişmeyi duyurdu. Dünya üzerinde 150'den fazla destinasyona uçuş yapan THY, yurt dışına indirimli bilet kampanyası başlattı.

    Büyük bir uçak filosuna sahip olmasıyla bilinen THY, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına özel başlattığı Doğu Avrupa kampanyasıyla, bölgede 18 noktaya avantajlı fiyatlarla uçuş gerçekleştirecek.

    ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

    Türk Hava Yolları'nın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

    "Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyen Türk Hava Yolları misafirleri, 21 Ocak 2024 tarihine kadar satın alacakları biletlerle 11 Ocak – 10 Haziran 2024 tarihleri arasında Köstence’ye 119 USD, Bükreş’e 129 USD, Batum’a 139 USD, Budapeşte, Tiflis ve Cluj’a 149 USD, Varna’ya 159 USD, Kişinev, Sofya ve Krakow’a 169 USD, Prag’a 179 USD, Gence ve Nahcivan’a 189 USD, Bakü, Varşova, Riga ve Vilnius’a 199 USD, Tallinn’e 209 USD’dan başlayan fiyatlarla uçuş ayrıcalığı elde edecek.

    Kampanya kapsamında geçerli olan fiyatlar, Türk Hava Yolları’nın resmi web sitesi ücretleri olmakla birlikte bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebilir."

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    THYBiletDoğu AvrupaUçuş
    Haberler > Ekonomi > THY'den yurt dışına tatile gideceklere güzel haber! Doğu Avrupa'ya ucuz bileti kampanyası başladı
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