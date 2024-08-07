Ticaret Bakanı Bolat'a 'Temu' sorusu! "Bu genel bir ithalat düzenlemesi"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, posta veya hızlı kargoyla gelen eşyada kıymet bedelinin 30 Euro olarak belirlenmesine ilişkin, "Bu, bir firma, şahıs ya da ülkeye yönelik bir düzenleme değil. Genel bir ithalat düzenlemesi." dedi.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından düzenlenen ve Avrupa'nın en büyük hazır giyim etkinliği olma özelliği taşıyan İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı'nın (İstanbul Fashion Connection-IFCO) 6'ncısı İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı.

Fuarın açılışına katılan Bolat, burada basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirilmesinin e-ticareti etkilediğine ilişkin bir yorum üzerine Bolat, "Instagram'dan yapılan ticaret, e-ticaret kanununun (Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun) tanımına girmiyor. Çünkü daha sonra telefon ile WhatsApp ile sözleşmeler yapılıyor." diye konuştu.

"YURT DIŞINDAN SİPARİŞLERLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEME BİR ŞİRKETE YÖNELİK DEĞİL"

Bakan Bolat, yurt dışından posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla Türkiye'de gerçek bir kişiye gelen ticari olmayan eşyalar için uygulanan 150 Euro kıymet bedelinin 30 Euro olarak güncellenmesine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

"(Çin merkezli çevrim içi alışveriş platformu) Temu ile yeni bir düzenleme geldi. Bu düzenlemeye neden ihtiyaç duyuldu?" şeklindeki soru üzerine Bolat, şu cevabı verdi:

"Bu, bir firma, şahsa ya da ülkeye yönelik bir düzenleme değil. Genel bir ithalat düzenlemesi. Şunu gördük; e-ticaret ile ilgili yapılan işlemlerde sektörlerde, ürünlerde çok hızlı değişimler oluyor. Çok hızlı pazar payları değişimleri meydana geliyor.

Özellikle küçük esnaf, tüccarlar, ticaret odaları, esnaf odaları, sanayi odaları bize bu konuda yoğun şikayette bulundu. Tüketicilerden de kalitesizlik, ürün güvenliği, tehlikeli ürün noktasında şikayetler çokça yapıldı.

Hem ilgili bakanlıklarımız ile istişare ettik hem bu ilgili ticaret ve esnaf odaları, TOBB, TİM gibi kuruluşlar ile istişare ettik. Onların da umumi arzusu üzerine bu yeni düzenlemeyi getirdik. Buradaki amacımız ülkemizin ekonomisinde üreten kesimin ve ekonomideki esnaf, KOBİ, tacir, mağaza sahibi gibi kesimlerin yoğun bir şekilde pazar ve istihdam kaybı yaşamasının ve ülkemizin döviz kaybı şeklindeki olumsuz etkilerin azaltılması. Bu gaye ile bu değişiklik yapıldı."