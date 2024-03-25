Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan işsizlik rakamları sonrası ilk açıklama

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bugün açıklanan işsizlik rakamları sonrası açıklama yaptı. Bakan Bolat, işsizlik oranının yıllık bazda son 10 yılın en düşük oranına gerilediğine dikkat çekti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bugün açıklanan işsizlik rakamlarına ilişkin paylaşım yaptı. 2023'te yılında yıllık bazda işsizlikte son 10 yılın en düşük rakamlarının elde edildiğini belirten Bakan Bolat paylaşımında, "Bilindiği üzere 2013 yılında işsizlik oranı yüzde 8,9, 2014 yılında ise işsizlik oranı yüzde 9,9 olarak kayda geçmişti. 2022 yılında ise işsizlik oranı yüzde 10,4 olmuştu" bilgilerine yer verdi.

TÜİK AÇIKLADI

Türkiye İstatistik Kurumu Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılında bir önceki yıla göre 318 bin kişi azalarak 3 milyon 264 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,0 puan azalarak yüzde 9,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,7 iken kadınlarda yüzde 12,6 olarak tahmin edildi.