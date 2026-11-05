Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracattan esnaf kredilerine, gayrimenkulden piyasa denetimlerine kadar yeni düzenlemeleri açıkladı. İhracat desteğinin 65 milyar TL’ye çıkarılacağını duyuran Bolat; esnaf kredi limitlerinin artırıldığını, faizin yüzde 20’ye düşürüldüğünü söyledi.

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatçılara ve esnafa yönelik desteklerin artırılacağını açıkladı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunum yapan Bolat, mal ve hizmet ihracatına yönelik destekler için ayrılan kaynağın 2027 yılında 65 milyar liraya yükseltilmesinin öngörüldüğünü söyledi.

Ekim ayı itibarıyla yıllıklandırılmış mal ihracatının 285,6 milyar dolara ulaştığını belirten Bolat, hizmet ihracatıyla birlikte toplam ihracatın 413 milyar dolara çıkmasının beklendiğini ifade etti.

Ticarette teşvik hamlesi: İhracatçıya 65 milyar TL destek

GAYRİMENKULDE GÜVENLİ ÖDEME

Gayrimenkul sektöründe yeni bir uygulamanın hayata geçirileceğini açıklayan Bolat, ikinci el otomotiv satışlarında zorunlu olan güvenli ödeme sisteminin taşınmaz satışlarında da kullanılacağını söyledi. Bolat “Teknik çalışmaların ardından sistemi, taşınmaz satışlarında da devreye alacağız. Amacımız, satış bedelinin ödenmemesi riskini tamamen ortadan kaldırmak.” diye konuştu.

Bolat, ikinci el motorlu taşıt ekspertiz hizmetlerine ilişkin hazırlanan yönetmelik taslağının da ilgili kurumlar ve sektör temsilcilerinin görüşüne açıldığını kaydetti.

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Araç kiralama sektörüne kurumsal standart getiren Motorlu Kara Taşıtlarının Kiralanması Hakkında Yönetmelik’in 1 Ocak 2027’de yürürlüğe gireceğini duyuran Bolat “Mevcut işletmelere yetki belgesi almaları için 1 Temmuz 2027’ye, asgari taşıt ve nitelik şartlarını sağlamaları için ise 1 Ocak 2028’e kadar süre tanındı.” ifadelerini kullandı.

Ticarette teşvik hamlesi: İhracatçıya 65 milyar TL destek

ESNAFA 3,5 MİLYON LİRA KREDİ

Esnaf ve sanatkârlara yönelik finansman imkânlarının da iyileştirildiğini belirten Bolat, 2026’nın ilk 10 ayında 168,1 milyar liranın üzerinde Hazine destekli kredi kullandırıldığını bildirdi. İşletme kredilerinin üst limitinin 1,5 milyon liraya, yatırım kredilerinin ise 3,5 milyon liraya çıkarıldığını kaydeden Bolat, kredi faizinin yüzde 20’ye düşürüldüğünü söyledi.

İşletme kredilerinde geri ödeme süresinin 48 aya, taşıt ile makine ve teçhizat alım kredilerinde 60 aya, iş yeri edindirme kredilerinde ise 72 aya yükseltildiğini ifade eden Bolat, kredi kullanabilmek için gereken altı aylık faaliyet süresinin de üç aya indirildiğini bildirdi.

Ticarette teşvik hamlesi: İhracatçıya 65 milyar TL destek

48 MİLYON ÜRÜN DENETLENDİ

Piyasa denetimleri kapsamında 81 ilde 401 bin 500 işletme ve 48 milyondan fazla ürünün denetlendiğini açıklayan Bolat, yaklaşık 3 milyar lira idari para cezası uygulandığını söyledi. Bolat, fiyat etiketi denetimlerinde 276 binden fazla işletmenin incelendiğini ve yaklaşık 995 milyon lira ceza kesildiğini kaydetti.

Sınır kapılarındaki tır kuyruklarını eritmek maksadıyla Bulgaristan ile mutabakata varıldığını açıklayan Bolat, Kapıkule/Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı’nın kuzeyinde sadece tır geçişlerine özel yeni bir kara gümrük kapısı açılacağını ve anlaşmanın ardından inşaatın başlayacağını duyurdu.

Ticarette teşvik hamlesi: İhracatçıya 65 milyar TL destek

ÜRETİCİYİ KORUYAN DÜZENLEME

Sebze ve meyve ticaretinde Hal Kanunu değişikliği hazırlıklarının sürdüğünü belirten Bakan Bolat, yeni taslakla önemli adımların atılacağını ifade etti. Düzenleme kapsamında semt pazarlarında üreticilere, toptancı hallerinde ise üretici örgütlerine ayrılan alan payının yüzde 20’den yüzde 30’a çıkarılacağını açıklayan Bolat, belirli perakendecilere de satacakları ürünlerin yüzde 20’ye kadarlık kısmını doğrudan üretici veya üretici örgütlerinden satın alma mecburiyeti getirileceğini kaydetti.

Taslakta ayrıca üretici örgütlerine hal kurabilmeleri için bedelsiz hazine arazisi tahsis edilmesi, stopajın kaldırılması ve stokçuluk gibi piyasa bozucu faaliyetlerden ceza alanların 3 yıl boyunca kamu desteklerinden menedilmesi gibi maddelerin yer aldığını bildirdi.

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