TİGEM 225,4 ton yağlık ayçiçeği satacak

TİGEM, 2026 yılı üretimi 225 bin 360 kilogram yağlık ayçiçeğini açık artırma usulüyle satışa çıkarıyor. Kilogram başına 33 TL muhammen bedel belirlenen ürünlerin ihalesi, 20 Ekim’de gerçekleştirilecek.

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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) 225 bin 360 kilogram yağlık ayçiçeği satışı yapacak.

TİGEM'in Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Sultansuyu Tarım İşletmeleri Müdürlüğü, 2026 yılı istihsali 225 bin 360 kilogram yağlık ayçiçeğini bir parti halinde açık artırma usulüyle satacak.

Muhammen bedelin kilogram başına 33 lira olduğu ihale, 20 Ekim'de yapılacak.​​​​​​​

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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