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Haberler > Ekonomi > Tiryakilere kötü haber! Bir sigara grubuna daha zam geldi, en pahalısı 67 TL oldu

Tiryakilere kötü haber! Bir sigara grubuna daha zam geldi, en pahalısı 67 TL oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tiryakilere kötü haber! Bir sigara grubuna daha zam geldi, en pahalısı 67 TL oldu

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

JTI grubunun ardından Philip Morris grubuna ait sigaralara da zam geldi. Bugünden itibaren geçerli olacak yeni fiyatlara göre, grubun en ucuz sigarası 60 TL, en pahalı sigarası ise 67 TL oldu.

Sigara tiryakilerini üzen haberler peş peşe geldi. Dün JTI grubuna gelen zammın ardından bugün de Philip Morris grubuna da zam geldi. 

PAKET BAŞINA 7 TL ZAM

Bugünden itibaren geçerli olan yeni fiyatlara göre paket başına artış 7 TL oldu. Diğer sigara gruplarına da zam gelmesi bekleniyor.

EN UCUZU 60, EN PAHALISI 67 TL OLDU

Son zamla birlikte Philip Morris grubunda en ucuz sigara 60 TL'den, en pahalı sigara ise 67 TL'den satılmaya başlandı. 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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