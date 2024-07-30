Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 1 ay sonra bir zam daha geliyor

Sigara tiryakilerine kötü bir haber geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündür, ağustos ayı içerisinde sigaraya bir zam daha gelebileceğini aktardı. Dündar, zammın nedenini ve miktarını da paylaştı.

Sigaraya temmuz ayında ÖTV zammı gelmişti. Ancak zam miktarını geçen ay düşük tutan sigara firmaları bu ay yeni bir sürprize hazırlanıyor.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, katıldığı canlı yayında temmuz ayında zammın firmalar arasındaki rekabet nedeniyle eksik olarak yansıtıldığını bu nedenle fiyatların bu ay bir kez daha artabileceğini söyledi.

SİGARAYA PAKET BAŞINA 4-5 TL ZAM

Temmuz ayında zamların 8-9 lira arasında olması gerektiğini ancak Philip Morris grubunun düşük zam yapması nedeniyle diğer firmaların da az zam yaptığını belirten Dündar, yeni zam için rakam da verdi. Dündar, “Ortalama 4 - 5 TL zam gelecek. Ağustosun ilk iki haftası içinde gelecek” dedi.

ÖTV MİKTARI ARTIRILMIŞTI

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), geçen ay altı aylık üretici enflasyonu verilerini açıklamasıyla birlikte alkollü içki ve sigaraya yansıtılan ÖTV miktarı artırılmıştı. Vergi miktarının artırılması üzerine sigara ve alkol grupları da fiyat listelerini art arda güncellemişti.