TL varlıklarda dikkat çeken prim! Temmuzda hangi yatırım, ne kadar yükseldi?

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ - Piyasalarda ağustos ayı işlemeleri başladı. Döviz kurları ve altında yatay eğilim öne çıkarken, bugün ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi ve işsizlik oranı dikkatle bekleniyor.

Bu hafta ABD Merkez Bankası beklentilere paralel olarak politika faizini %4,50’de sabit bırakmış, ekonominin gücüne ve tarifelerin belirsiz sonuçlarına işaret ederek, eylül ayındaki ilk toplantıya dair net sinyal vermemişti. Bu gelişmelerin ardından dolar endeksi tekrar 100,00 seviyesinin üzerine çıktı. Ons altın da 3.300 doların altına geriledi.

ABD'DE KRİTİK VERİ BEKLENİYOR

Tarım dışı istihdam, FED’in de para politikası için yakından takip ettiği önemli veriler arasında yer alıyor. Bugün açıklanacak temmuz verisinde 106 bin kişilik artış bekleniyor. İşsizlik oranının ise %4,1’den %4,2’ye yükselebileceği tahmin ediliyor. Bu beklentilere paralel ya da beklenti altında gerçekleşecek verilerin, piyasada “güvercin FED” öngörülerini destekleyebileceği ifade ediliyor. Beklentileri aşacak bir verinin ise “FED’in sıkı duşunu haklı çıkarabileceği” aktarılıyor.

TEMMUZ AYINDA GETİRİLER&HELLİP;

Bu arada temmuz ayında yatırım araçlarının getirileri de belli oldu. Buna göre temmuz kapanış fiyatları ve getiriler şöyle gerçekleşti:

1- BİST 100: 10.747 %7,99

2- TL mevduat: %3,30 (Net)

3- Dolar: 40,63 TL %2,06

4- Gram altın 4.299 TL %1,36

5- Euro: 46,52 TL %-0,95

FONLARDA AYLIK GETİRİLER

TEFAS verilerine göre geçen ay fonların aylık ortalama getirisi işe şöyle:

1- Hisse Senedi Fonları: %8,43

2- Para Piyasası Fonları: %3,88

3- Borçlanma Araçları Fonları: %3,38

4- Kıymetli madenler: %3,10

ENFLASYON BEKLENİYOR

İç piyasalarda ise pazartesi günü açıklanacak temmuz ayı enflasyon verisi bekleniyor. Böylece yatırım araçlarının reel getirileri de ortaya çıkmış olacak. AA Finans tarafından yapılan Enflasyon Beklenti Anketi'ne göre, temmuzda Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda %2,34 artması tahmin ediliyor.