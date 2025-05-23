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'Yenidoğan Çetesi' soruşturmasında kapatılmıştı! Avcılar Hospital Hastanesi satışa çıkarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul'da Yenidoğan Çetesi soruşturması sonrası kapatılan ve kayyım atanan Avcılar Hospital Hastanesi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından satışa çıkarıldı.

TMSF'nin Avcılar Hospital Hastanesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün satışına ilişkin ilanı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

MUHAMMEN BEDEL 768 MİLYON TL

Muhammen bedelinin 768 milyon 100 bin lira olarak belirlendiği ihalede, kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak.

İhaleye katılabilmek için 76 milyon 810 bin lira teminat ücreti yatırılması ve 1 Temmuz saat 16.00'ya kadar kapalı ve üzeri imzalı zarf içinde teklif verilmesi gerekiyor. Söz konusu ihaleye ilişkin açık artırma ise 2 Temmuz saat 14.30'da TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

YENİDOĞAN SORUŞTURMASINDA KAPATILMIŞTI

İstanbul’da sigortadan para almak için yenidoğan bebeklerin ölümüne neden olan Yenidoğan Çetesi davası kapsamında çetenin anlaşmalı olduğu hastaneler kapatılmış, kapatılan hastanelere kayyım atanmasına karar verilmişti. Avcılar Hospital Hastanesi de Yenidoğan Çetesi davası kapsamında kapatılan ve kayyum atanan hastaneler arasında yer alıyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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