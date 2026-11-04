TMSF, Peker GYO'ya kayyım atandı

TMSF, Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına kayyım olarak atandı. Fon Kurulu, mahkeme kararı doğrultusunda şirketin yönetim kurulunu yeniden oluştururken başkanlık görevine Enis Güçlü Şirin'i, başkan vekilliğine Cüneyt Ardağ'ı getirdi.

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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının (GYO) yönetimini devraldı.

Peker GYO'nun Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yaptığı açıklamaya göre, İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı doğrultusunda şirketin yönetim kurulu Fon Kurulu tarafından yeniden oluşturuldu.

İŞTE YENİ YÖNETİM KURULU

Peker GYO Yönetim Kurulu Başkanlığına Enis Güçlü Şirin, Başkan Vekilliğine Cüneyt Ardağ, yönetim kurulu üyeliklerine ise Melek İnceköse İmert, Ercan Doğan, Mert Can Aktı, Aybike Kaynar Bardakcı ve Tolga Yenice getirildi. Tolga Yenice, aynı zamanda şirketin Üst Yöneticisi (CEO) olarak görevlendirildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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