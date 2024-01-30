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    • Toyota 2023'te de dünyanın en çok araç satan firması oldu

    Japon otomotiv şirketi Toyota, 2023 yılında dünyanın en çok araç satan üreticisi unvanını kordu. Dev şirket geçen yıl dünya çapında 11 milyar 230 milyon araç satışı gerçekleştirdi. Önceki yıla kıyasla yüzde 7,2 yükselen bu satışlar, firmanın şimdiye kadarki en yüksek araç satışı oldu.

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Toyota 2023&#039;te de dünyanın en çok araç satan firması oldu
    Toyota, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Toyota Motor, geçen yıl küresel satışlardaki liderliğini bir kez daha koruduğunu açıkladı.

    Toyota Motor'dan yapılan açıklamada, şirketin 2023’ye ilişkin araç satış ve imalat verileri paylaşıldı. Buna göre Japon üretici firma, 2023 yılında küresel düzeyde 11,23 milyon araç satışı gerçekleştirdi.

    SATIŞ REKORU KIRDILAR 

    Önceki yıla kıyasla yüzde 7,2 yükselen bu satışlar, firmanın şimdiye kadarki en yüksek araç satışı oldu. Hibrit modellerin satışı yüzde 31,4 artışla 3,42 milyona; elektrikli modellerin satışı ise 4 kattan fazla artışla 104 bin 18'e yükseldi. Araç satışlarına, Toyota grubundan mini araç üreticisi Daihatsu ile kamyonet üreticisi Hino satışları da dahil edildi.

    Toyota 2023'te de dünyanın en çok araç satan firması oldu

    "GÜVENLİK VE KALİTE BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ" 

    Firmanın açıklamasında, "En yüksek satışları elde etmek hedefimiz değil. Güvenlik ve kalite birinci önceliğimiz." denildi.

    Resmi Kyodo ajansı, Japon firmanın en büyük rakibi Volkswagen AG'nin 2023'te 9,24 milyon araç sattığını aktardı. Böylelikle Volkswagen'e karşı liderliğini pekiştiren Toyota, küresel satışlardaki liderliğini dördüncü yıla taşıdı. Toyota Motor, 2023 yılında küresel araç üretimini yüzde 8,6 artırarak 11,52 milyona yükseltti. Üretim artışına Kuzey Amerika, Avrupa ve Japonya içinde artan taleplerin olumlu etkisi yansıdı.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Toyota
    Haberler > Ekonomi > Toyota 2023'te de dünyanın en çok araç satan firması oldu
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