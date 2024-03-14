Toyota'dan işçilerine son 25 yılın en büyük zammı

Otomotiv devi Toyota, sendika ile yaptığı görüşme sonrası işçilerine büyük bir zam yapma kararı aldı. Aylık ücretlere 28 bin 440 yen (193 dolar) artış yapma kararı alan şirket, böylece son 25 yılın en büyük zammını yapmış oldu.

Toyota Motor Corp. ile işçi sendikasının zam görüşmelerinden sonuç çıktı. Otomotiv devi, sendikanın maaş ve ikramiye artış talebini kabul etti. Böylece şirket üst üste dördüncü yılda da sendikanın taleplerini tam olarak kabul etmiş oldu.

BÜYÜK İKRAMİYELER YATIRILACAK

Karara göre işçilerin aylık ücretlerine 28 bin 440 yen (193 dolar) artış yapılacak. Bu rakam son 25 yılın en büyük ücret artışı oluyor. Ayrıca işçilere daha önce görülmemiş seviyede ikramiye ödemesi de yapılacak.

ŞİMDİYE KADARKİ EN YÜKSEK SEVİYE

Toyota İnsan Kaynakları Direktörü Takanori Azuma ise rakamların şimdiye kadarki en yüksek seviyeyi yansıttığını söyledi. 5 milyondan fazla kişiye istihdam sağlayan bir otomobil üreticileri ve tedarikçi ağının merkezinde yer alan Toyota, ekonomi ve büyük şirketler arasındaki ücret eğilimi açısından öncü bir role sahip.

Toyota’nın geçen yıla göre daha güçlü bir ücret artışına gitmesi ise Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kazuo Ueda’nın politika değişikliği için gerekli olduğunu vurguladığı ücret ve fiyat artışlarından oluşan verimli döngüye adım adım yaklaşıldığına işaret ediyor.

Öte yandan, Honda ve Mazda da halihazırda sendikanın ücretlerin artırılması taleplerini kabul etmiş durumda.