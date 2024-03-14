Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Ekonomi > Toyota'dan işçilerine son 25 yılın en büyük zammı

Toyota'dan işçilerine son 25 yılın en büyük zammı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Toyota&#039;dan işçilerine son 25 yılın en büyük zammı

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Otomotiv devi Toyota, sendika ile yaptığı görüşme sonrası işçilerine büyük bir zam yapma kararı aldı. Aylık ücretlere 28 bin 440 yen (193 dolar) artış yapma kararı alan şirket, böylece son 25 yılın en büyük zammını yapmış oldu.

Toyota Motor Corp. ile işçi sendikasının zam görüşmelerinden sonuç çıktı. Otomotiv devi, sendikanın maaş ve ikramiye artış talebini kabul etti. Böylece şirket üst üste dördüncü yılda da sendikanın taleplerini tam olarak kabul etmiş oldu. 

BÜYÜK İKRAMİYELER YATIRILACAK 

Karara göre işçilerin aylık ücretlerine 28 bin 440 yen (193 dolar) artış yapılacak. Bu rakam son 25 yılın en büyük ücret artışı oluyor. Ayrıca işçilere daha önce görülmemiş seviyede ikramiye ödemesi de yapılacak.

ŞİMDİYE KADARKİ EN YÜKSEK SEVİYE

Toyota İnsan Kaynakları Direktörü Takanori Azuma ise rakamların şimdiye kadarki en yüksek seviyeyi yansıttığını söyledi. 5 milyondan fazla kişiye istihdam sağlayan bir otomobil üreticileri ve tedarikçi ağının merkezinde yer alan Toyota, ekonomi ve büyük şirketler arasındaki ücret eğilimi açısından öncü bir role sahip. 

Toyota’nın geçen yıla göre daha güçlü bir ücret artışına gitmesi ise Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kazuo Ueda’nın politika değişikliği için gerekli olduğunu vurguladığı ücret ve fiyat artışlarından oluşan verimli döngüye adım adım yaklaşıldığına işaret ediyor.

 

Öte yandan, Honda ve Mazda da halihazırda sendikanın ücretlerin artırılması taleplerini kabul etmiş durumda.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ukrayna'dan sürpriz faiz kararı - EkonomiUkrayna'dan sürpriz faiz kararıFiyatları duyan kaçtı, et satışları dibe vurdu! Alan yok ama zam yolda - EkonomiFiyatları duyan kaçtı, satışlar dibe vurduBakan Işıkhan: 1 ayda 45 bin kadını işe yerleştirdik - EkonomiBakan Işıkhan: 1 ayda 45 bin kadını işe yerleştirdikGelir kapısı oldu! Vatandaş ormandan toplayıp kilosunu 1.000 liraya satıyor - EkonomiOrmandan toplayıp kilosunu bin liraya satıyorlarİlk kazma vuruldu! Yılda 12 bin ton et üretilecek - Ekonomiİlk kazma vuruldu! Yılda 12 bin ton et üretilecekFiyatı duyan oraya koştu! Ucuz et kuyruğu  - EkonomiFiyatı duyan oraya koştu! Ucuz et kuyruğu Emeklilere yeni seçim vaadi: 10 bin lira destek verilecek - EkonomiEmeklilere yeni seçim vaadi: 10 bin lira destek verilecekFiyatı duyan oraya koştu! Ucuz et kuyruğu - EkonomiFiyatı duyan oraya koştu! Ucuz et kuyruğuİŞKUR’dan yeni destek: Kadın işçi çalıştırana 25 bin lira verilecek - EkonomiKadın işçi çalıştırana 25 bin lira verilecekRekabet Kurulu: Ferrero taahhüt verdi, soruşturma bitti - EkonomiRekabet Kurulu: Ferrero taahhüt verdi, soruşturma bitti
Sonraki Haber Yükleniyor...