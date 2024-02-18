Trabzon'da toplu ulaşıma 'mecburi' zam! Yarından itibaren geçerli olacak

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, ulaşım hizmet kalemlerindeki fiyat artışı nedeniyle toplu ulaşıma 'mecburi' zam yaptı. Büyükşehir otobüsleri ve dolmuşlar 19 Şubat Pazartesi gününden itibaren yeni tarifeye göre hizmet vermeye başlayacak.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile dolmuşlar ulaşım hizmet kalemlerindeki artış nedeniyle toplu ulaşıma zam kararı aldı.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Toplantısı’nda alınan karara göre Ortahisar ilçesinde toplu ulaşım tarifesi tam biniş fiyatı 3,5 lira artışla 14,50 liraya, indirimli biniş fiyatı 2,70 lira artışla 11,50 liraya yükseltildi. 1,5 lira zam yapılan öğrenci biniş fiyatı ise 7 lira oldu.

Ortahisar ilçesinde hizmet veren D plakalı dolmuşlarda ise tam 14 liradan 18 liraya, öğrenci 10 liradan 13 liraya çıkarıldı.

YARINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Konuyla ilgili Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Ulaşım Koordinasyon Merkezi Toplantısı’nda alınan karar üzerine Büyükşehir Belediyesi otobüsleri ile D ve M plakalı dolmuşların tarifelerinde güncellemeye gidilecektir. Bu kapsamda Büyükşehir otobüslerinde şehir içi tam yolcu biniş fiyatı 11 liradan 14,50 liraya, indirimli 8,80 liradan 11,50 liraya, öğrenci biniş fiyatı 5,50 liradan 7 liraya yükseltilmiştir.

Ortahisar’da hizmet veren D plakalı dolmuşlar ise 14 liradan 18 liraya, öğrenci ise 10 liradan 13 liraya yükseltilmiştir. Dolmuşlar ve Büyükşehir Belediyesi otobüsleri ise 19 Şubat Pazartesi gününden itibaren yeni tarifeye göre hizmet vermeye başlayacaktır.”