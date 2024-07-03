Tuğba Kuruyemiş'ten çalışanlarına büyük jest: Her çalışanının hesabına 36 bin lira yatırılacak

Tuğba Kuruyemiş, bankalarla yaptıkları anlaşmalar sonrası elde edilen 48 milyon liranın üzerindeki promosyonu çalışanlarına vereceğini duyurdu. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, çalışanlarının hesabına ek olarak 36 bin lira yatırılacağını söyledi.

Kuruyemiş sektörünün önemli firmalarından olan Tuğba Kuruyemiş, örnek olacak bir karara imza attı. Merkezi Aydın’da bulunan ve ülke genelinde 120 şubesi ile hizmet veren Tuğba Kuruyemiş maaş anlaşması kapsamında aldığı yaklaşık 48 milyon TL’nin üstünde promosyon ücretinin tamamının çalışanlara dağıtılacağını açıkladı.

AHMET TONKUL: BÜYÜK BAŞARILAR BİRLİKTE OLUR

Konuyla ilgili açıklama yapan Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, "İçinde bulunduğumuz zor ekonomik koşulları göz önünde tutarak çalışanlarımıza ek bir destek sunmak istedik. Bu kapsamda yaklaşık bir aydır çeşitli bankalarla yaptığımız görüşmeler sonuçlandı.

Maaş anlaşması yaptığımız özel bankadan 48 milyon TL’nin üzerinde bir promosyon anlaşması yaptık. Bu promosyonun tamamını çalışanlarımıza aktarıyoruz. Bu kapsamda mesai arkadaşı olarak gördüğümüz Tuğba Kuruyemiş çalışanı herkesin hesabına ek olarak 36 bin TL promosyon yatırıyoruz.

Firma olarak düsturumuz şu: ‘Dün söylediğimiz, bugün tekrarladığımız ve yarınlarda da hiç unutmayacağımız gibi; Büyük Başarılar Birlikte Olur’ düsturu ile Tuğba Kuruyemiş ailesi olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Firmanın promosyon jesti çalışanlar ve aileleri tarafından sevinçle karşılandı.