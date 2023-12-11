TÜİK iş gücü istatistiklerini açıkladı! İşsizlik son 11 yılın en düşük seviyesine geriledi

11 Aralık 2023 10:12 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 10:44

Editör: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ait işsizlik oranını açıkladı. Ekim ayında mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 8,5 olarak gerçekleşti. Böylece işsizlik oranı Kasım 2012’den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Eylül ayında mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 9,1 seviyesinde bulunuyordu.

İŞSİZ SAYISI 163 BİN KİŞİ DAHA AZALDI

TÜİK, Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 163 bin kişi azalarak 2 milyon 961 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,5 puan azalarak %8,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,0 iken kadınlarda %11,3 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM YÜZDE 48.5 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 246 bin kişi artarak 31 milyon 835 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puan artarak %48,5 oldu. Bu oran erkeklerde %65,8 iken kadınlarda %31,6 olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILI MORANI YÜZDE 53'Ü AŞTI

İşgücü 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 83 bin kişi artarak 34 milyon 796 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puan artarak %53,1 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %70,8 iken kadınlarda %35,7 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞİZLİK ORANI AZALDI

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak %16,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %13,8, kadınlarda ise %21,0 olarak tahmin edildi.

HAFTALIK FİİLİ ÇALIŞMA SAATI AZALDI

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 0,2 saat azalarak 44,0 saat olarak gerçekleşti.

ATIL İŞ GÜCÜ ORANI AZALDI

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak %21,3 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %13,7 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %16,6 olarak tahmin edildi.