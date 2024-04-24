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Tüketici güven endeksi arttı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Tüketici güven endeksi arttı

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TÜİK, nisan ayına ilişkin tüketici güven endeksi verisini açıkladı. Buna göre, mart ayında 79,4 olan endeks 80,5 seviyesine çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Mart ayında 79,4 iken Nisan ayında %1,4 oranında artarak 80,5 oldu.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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