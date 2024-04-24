Tüketici güven endeksi arttı

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 24 Nisan 2024 10:02 - Güncelleme: 24 Nisan 2024 10:03 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

TÜİK, nisan ayına ilişkin tüketici güven endeksi verisini açıkladı. Buna göre, mart ayında 79,4 olan endeks 80,5 seviyesine çıktı.