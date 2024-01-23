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Tüketici güven endeksi son 7 ayın zirvesinde
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Mesut Şahin
Tüketici Güven Endeksi yılın ilk ayında yükselişini sürdürdü. Ocak ayında yüzde 3,9 oranında artan endeks yüzde 80,4 ile son 7 ayın zirvesine çıktı.
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, belli oldu. Buna göre endeks Aralık ayında 77,4 iken Ocak ayında %3,9 oranında artarak 80,4 oldu. Böylece endeks son 7 ayın zirvesine çıktı.
Düzenleyen: Mesut Şahin - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi