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    Tüketici güven endeksi son 7 ayın zirvesinde

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Tüketici Güven Endeksi yılın ilk ayında yükselişini sürdürdü. Ocak ayında yüzde 3,9 oranında artan endeks yüzde 80,4 ile son 7 ayın zirvesine çıktı.

    Tüketici güven endeksi son 7 ayın zirvesinde
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, belli oldu. Buna göre endeks Aralık ayında 77,4 iken Ocak ayında %3,9 oranında artarak 80,4 oldu. Böylece endeks son 7 ayın zirvesine çıktı. 

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    TÜİKTÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ
    Haberler > Ekonomi > Tüketici güven endeksi son 7 ayın zirvesinde
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