Tüketici güven endeksi son 7 ayın zirvesinde

23 Ocak 2024 10:07 - Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024 10:11

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, belli oldu. Buna göre endeks Aralık ayında 77,4 iken Ocak ayında %3,9 oranında artarak 80,4 oldu. Böylece endeks son 7 ayın zirvesine çıktı.