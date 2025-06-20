Tüketici güveni artmaya devam ediyor

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi yıllık yüzde 25,34 arttı

Tarım-GFE yıllık yüzde 30,12 arttı

Benzin ve motorine çok büyük bir zam daha

Kıyma diye kalp, dana diye at ve eşek eti yedirdiler

Deutsche Bank yıl sonu tahminlerini açıkladı

İstanbul’da konut satışı en çok artan ve azalan 5 ilçe