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Tüketici güveni artmaya devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Tüketici güveni artmaya devam ediyor
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tüketici güven endeksi, Mayıs ayında 84,8 iken Haziran ayında yüzde 0,3 oranında artarak 85,1 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Mayıs ayında 84,8 iken Haziran ayında yüzde 0,3 oranında artarak 85,1 oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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