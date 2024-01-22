Tüm gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler tek tahminde birleşti

22 Ocak 2024 09:08 - Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 09:15

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ocak ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Milyonların merakla beklediği karar bu hafta perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak. Ekonomistler faizin yüzde 45'e çıkarılmasını bekliyor.

7 AYDA 3.400 BAZ PUANLIK ARTIŞ

Hafize Gaye Erkan'ın göreve geldiği haziran ayında faiz 650 baz puan artırılarak yüzde 8,5'ten yüzde 15'e yükseltilmişti. Temmuzda faiz 250 baz puan artışla yüzde 17,5'e, ağustosta 750 baz puan artışla yüzde 25'e, eylülde 500 baz puan artışla yüzde 30'a, ekim de ise 500 puan artışla yüzde 35'e çıkmıştı. Kasım ayındaki 500 baz puanlık ve aralık ayındaki 250 baz puanlık artışla 7 aylık süreçte 3.400 baz puanlık faiz artışına gidilmiş oldu. Şu an faiz yüzde 42,50 eviyesinde bulunurken, gözler şimdi yarın açıklanacak karara çevrildi.

EKONOMİSTLER 250 BAZ PUANLIK ARTIŞ BEKLİYOR

Piyasada genel beklenti 250 baz puanlık artış yönünde olurken TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin ekonomistlerin tahminleri şöyle:

AA ANKETİ

AA Finans'ın 25 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin tamamı faizin 250 baz puan artışla yüzde 45'e çıkarılacağını öngördü. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 38,75 oldu.

FOREKS ANKETİ

Foreks anketine katılan 23 ekonomistin tamamı faizin artırılacağını öngördü. En yüksek tahmin yüzde 45 olurken, en düşük tahmin yüzde 44 olarak gerçekleşti. 23 konomistin 21'i 250 baz puan, 2i ise 150 baz puan faiz artırımı öngörüsünde bulundu.

TCMB ANKETİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını yayımladı. Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,47 iken, bu anket döneminde yüzde 45 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 42,50 iken, bu anket döneminde yüzde 45,00 oldu.