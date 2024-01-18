Tüm memurların ikramiye almasının önü açıldı! AYM "yüzde 2" şartını iptal etti

18 Ocak 2024 20:32 - Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024 20:43

Anayasa Mahkemesi (AYM) kamu görevlilerini yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Memurların toplu sözleşme ikramiyesinden faydalanması içimn yüzde 2 barajını aşan sendikalara üye olma şartı bulunuyordu. AYM bu düzenlemeyi iptal etti.

İKRAMİYE İÇİN SENDİKALI OLMA ŞARTI İPTAL EDİLDİ

Anayasa Mahkemesi (AYM), bugünkü Genel Kurul gündeminde, 7429 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da yer alan bazı hükümlerin iptali istemiyle yapılan başvuruyu görüşerek karara bağladı.

Anayasa Mahkemesi, Kanunun 11. maddesiyle, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin değiştirilen ek 4. maddesinde yer alan "yüzde 2" ibaresini iptal etti.

MEMURLAR İÇİN İKRAMİYENİN KAPISI AÇILDI

Buna göre, kamu görevlilerine, toplam kamu görevlisi sayısının en az yüzde 2'sini üye olarak kaydeden sendikalara üye olma koşuluyla toplu sözleşme ikramiyesi ödenmesini öngören düzenleme Anayasa'ya aykırı bulundu.

Yüksek Mahkemenin iptal kararının gerekçesi daha sonra yazılacak.