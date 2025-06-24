Tüm üreticiler kan ağlarken bu işi yapanın yüzü gülecek! Kilosu 1500 lira...

Bayburtlu arıcıların yüzü bu sene gülecek. Arıcı Veysel Karani Yerlikaya, rekoltenin bu yıl yüksek olduğunu söyleyip kilo fiyatının 1000 ila 1500 lira arasında değişeceğini ifade etti.

Bayburtlu arıcı Veysel Karani Yerlikaya, balda bu sene rekoltenin yüksek olacağını söyledi. Kilo fiyatının 1000 lira ila 1500 lira arasında değiştiğini söyleyen arıcı Yerlikaya, deniz seviyesinden 1850 metre yükseklikte faaliyetlerini sürdürüyor.

Geçen yıl kuraklık nedeniyle 200 kilo bal alınırken bu yıl bir tonu geçmesi bekleniyor.

Yerlikaya, "Burası Bayburt'un merkeze bağlı Kurbanpınar köyü, Hopur Yaylası olarak da biliniyor. Buranın rakımı yaklaşık bin 850 metre. Burada arıcılık faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Bu sene verimli bir sezon geçireceğiz, öyle görünüyor. Allah kısmet ederse, bir aksilik olmazsa bal hasadı iyi olacak inşallah" dedi.

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Süzme, petek ve dışarıdan herhangi bir besleme yapılmadan, suni bal mumu takılmadan arıların kendi mum salgıları ile yapmış oldukları doğal bir bal türü olan kara kovan balı, yüksek rakımlı yaylada üretilerek, vatandaşa ulaştırılıyor.

BALIN FİYATI DA YÜZ GÜLDÜRECEK

Beklenen yüksek rekoltenin yanı sıra, balın piyasa değerinin de yüz güldüreceğini ifade eden Yerlikaya, "Tamamen doğal şartlarda arıya hiçbir katkı maddesi vermeden arıcılığımızı devam ettiriyoruz. Bu sene bal fiyatlarının bin liranın üzerinde olacağını tahmin ediyorum.

İyi, kaliteli bal bin ila bin 200 lira bandında olur. 400-500 liraya da bal var, insanların tercihi o yönde olabilir. Süzme, petek ve kara kovan olarak bal üretiyoruz. Kara kovan balın fiyatı bin 500 lira civarında, normal süzme bal da bin liraya alıcı bulur" şeklinde konuştu.

Bölgeye özgü lezzetiyle bilinen Hopur Yaylası balı, herhangi bir katkı maddesi eklenmeden doğal yöntemlerle üretiliyor. Erkenden sipariş oluşturan vatandaşlara siparişleri, bal hasadından sonra teslim ediliyor.