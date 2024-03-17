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Haberler > Ekonomi > Türk bankalara güzel haber! Görünümleri pozitif oldu

Türk bankalara güzel haber! Görünümleri pozitif oldu

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Türk bankalara güzel haber! Görünümleri pozitif oldu

Ekonomi Haberleri  / -

Fitch Ratings, Türk bankaların kredi notlarına ilişkin güzel haberi verdi. 17 Türk bankasının uzun vadeli yabancı para cinsinden cinsinden kredi notu 'B' seviyesine, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ.'nin kredi notunu ise 'B+' seviyesine yükseldi.

ABD merkezli uluslararası kuruluş olan Fitch Ratings tarafından açıklanan kararlar yerli ve yabancı yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Kuruluş son olarak 17 Türk bankasının Uzun Vadeli (LT) Yabancı Para (YP) cinsinden kredi notunu 'B' seviyesine, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.'nin (TKYB) kredi notunu ise 'B+' seviyesine yükseltti.

Fitch ayrıca 16 bankanın uzun vadeli Yerel Para Birimi (LC) IDR'lerini 'B+'ya yükseltti. 25 bankanın LTFC IDR'lerinin ve 23 bankanın LTLC IDR'lerinin görünümleri Pozitif. Beş bankanın VR ve üç bankanın LTLC IDR notları ise Pozitif izlemeye alındı.

NOTU YÜKSELEN BANKALAR

Fitch, Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin (Halk) LTLC IDR'sini 'B+' seviyesine yükseltirken, devam eden ABD yasal süreçleri nedeniyle LTLC ve LTFC IDR'lerini Rating Watch Negative (RWN) seviyesinde tuttu. Fitch ayrıca Turkland Bank A.Ş.'nin LTFC IDR'sini yükseltti, ancak bankanın LT IDR'lerini planlanan satışını yansıtacak şekilde RWN'de tuttu.

Notları yükseltilen bankalar; Akbank T.A.Ş.(Akbank); Alternatifbank A.Ş. (Alternatif); Denizbank A.Ş. (Denizbank); ING Bank A.Ş. (INGBT); Burgan Bank A.Ş. (BBT); Turkland Bank A.Ş. (T-Bank); Kuveyt Turk Katılım Bankası A.S (Kuveyt Turk); QNB Finansbank Anonim Şirketi (QNBF); T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (Ziraat); Ziraat Katılım Bankası A.Ş. (Ziraat Katilim); Turk Ekonomi Bankasi A.Ş. (TEB); Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. (Turkiye Finans); Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (Garanti BBVA); Türkiye İş Bankası A.Ş. (Isbank); Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakif); Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKB); Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Turk Eximbank); Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. (TKYB)

Düzenleyen:  - Ekonomi
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