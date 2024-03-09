Türk Hava Yolları (THYAO) 2024’te temettü verecek mi?

Geçen yılın 9 aylık döneminde 69,5 milyar TL kâr açıklayan Türk Hava Yolları’nın 2023 bilançosu merakla bekleniyor. Nisan başında gelmesi beklenen bilançoda rekor rakamlar öngörülüyor. Büyük hisseler arka arkaya bilanço ve temettü açıklarken; yatırımcılar “Türk Hava Yolları 2024’te temettü verecek mi?”, “THY bedelsiz bölünecek mi?” sorularının cevaplarını merak ediyor. THYAO’nun, halihazırda ödenmiş sermayesi 1 milyar 380 milyon TL olarak görülüyor. Bu sermaye, son açıklanan 9 aylık kârlılığın 50’de 1 oranına denk geliyor. THYAO hissesine dair son gelişmeler haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Son haftalarda Borsa İstanbul’un en hacimli hissesi olarak öne çıkan Türk Hava Yolları’nın (THYAO) yıllık bilançosu, yatırım çevreleri tarafından dikkatle takip ediliyor. Bilançonun, nisan ayının ilk haftasında gelmesi bekleniyor. Şirket 2023 yılının üçüncü çeyreğinde, 69 milyar 502 milyon TL (9 aylık) net dönem kârı açıklamıştı. Kârlılıkta geçen yılın aynı dönemine göre %89 oranında bir artış gerçekleşmişti. THYAO’nun net kâr marjının %30,36 gibi yüksek bir oranda bulunması, 2023 yılına dair bilançoda rekor beklentilerini kuvvetlendiriyor.

BİR YILDA YÜZDE 98 YÜKSELDİ

THYAO hissesi borsada son kapanışını 279,25 TL seviyesinden gerçekleştirdi. Bu kapanışa göre hissenin F/K oranı 4,91 ve PD/DD oranı 1,12 seviyesinde bulunuyor. Hisse son 1 haftalık süreçte yüzde 4,37 değer kaybederken; 2024 başından itibaren yüzde 19,59 ve son bir yıllık süreçte yüzde 98,33 oranında yükselişe imza attı. 5 günlük ortalamaya işaret eden 269,75 TL seviyesini cuma günü hızlı geçen THYAO’da; 22 günlük ortalamanın bulunduğu 285,00 seviyesi kısa vadeli direnç konumunda izleniyor.

THYAO BEKLENTİ VE HEDEF

Yaklaşan bahar, bayram ve tatil sezonu öncesinde beklentilerin pozitif seyrettiği hisse, en yüksek 294,75 seviyesini görmüştü. THYAO hissesi bugün, zirve seviyenin yüzde 5,55 gerisinde bulunuyor.

Bu arada büyük küçük birçok hisseden temettü ve bedelsiz bölünme haberleri gelirken, dikkatler THYAO’ya da çevrildi. Yatırımcılar “Türk Hava Yolları 2024 yılında temettü verecek mi?”, “THYAO bedelsiz bölünecek mi?”, “THY temettü beklentisi nedir” sorularının cevaplarını merak ediyor.

THY TEMETTÜ VE BEDELSİZ BEKLENTİLERİ

Temettü ya da bedelsiz bölünme hakkında şirketten gelen resmi bir açıklama bulunmuyor. Şirket tarihine bakıldığında ise 10 yıldır THYAO’nun temettü ödemesi yapmadığı görünüyor. Son olarak 26 Haziran 2013 tarihinde yüzde 15 oranında bedelsiz bölünme gerçekleşmiş. 2020 yılında başlayan COVID19 salgınından en çok etkilenen şirketler arasında yer alan THYAO’nun, halihazırda ödenmiş sermayesi 1 milyar 380 milyon TL olarak görülüyor. Bu sermaye, son açıklanan 9 aylık kârlılığın 50’de 1 oranına denk geliyor. Şirketin bilançosunun açıklanmasının ardından temettü konusundaki belirsizliğin de, gelecek resmi açıklamalarla birlikte netleşmesi bekleniyor.