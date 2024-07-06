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Haberler > Ekonomi > Türk Hava Yolları'ndan yeni adım! 2,5 milyar liralık yeni yatırım duyuruldu

Türk Hava Yolları'ndan yeni adım! 2,5 milyar liralık yeni yatırım duyuruldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türk Hava Yolları&#039;ndan yeni adım! 2,5 milyar liralık yeni yatırım duyuruldu

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Havacılık sektörü dışında faaliyet göstermek için Türk Hava Yolları, yatırım projelerini yönetmek için yeni bir şirket kurulduğunu duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY), çeşitli yatırımların yönetilmesi amacıyla yeni bir şirket kurmaya karar verdiklerini açıkladı.

Türk Hava Yolları'ndan yeni adım! 2,5 milyar liralık yeni yatırım duyuruldu - 1. Resim

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, “Yönetim Kurulumuzca Ortaklığımız ana faaliyet konusu dışında kalan çeşitli yatırım projelerinin bir iştirak şirket üzerinden yönetilmesi amacıyla %100 Türk Hava Yolları iştiraki olan “THY Yatırım Yönetim A.Ş.” şirketinin kurulmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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