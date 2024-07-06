Türk Hava Yolları'ndan yeni adım! 2,5 milyar liralık yeni yatırım duyuruldu
Düzenleyen: Yasin Görkem Erduran / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Havacılık sektörü dışında faaliyet göstermek için Türk Hava Yolları, yatırım projelerini yönetmek için yeni bir şirket kurulduğunu duyurdu.
Türk Hava Yolları (THY), çeşitli yatırımların yönetilmesi amacıyla yeni bir şirket kurmaya karar verdiklerini açıkladı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, “Yönetim Kurulumuzca Ortaklığımız ana faaliyet konusu dışında kalan çeşitli yatırım projelerinin bir iştirak şirket üzerinden yönetilmesi amacıyla %100 Türk Hava Yolları iştiraki olan “THY Yatırım Yönetim A.Ş.” şirketinin kurulmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.
Düzenleyen: Yasin Görkem Erduran - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi