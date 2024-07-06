Türk Hava Yolları'ndan yeni adım! 2,5 milyar liralık yeni yatırım duyuruldu

Düzenleyen: Yasin Görkem Erduran / Kaynak: Türkiye Gazetesi 6 Temmuz 2024 09:07 - Güncelleme: 6 Temmuz 2024 09:07 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Havacılık sektörü dışında faaliyet göstermek için Türk Hava Yolları, yatırım projelerini yönetmek için yeni bir şirket kurulduğunu duyurdu.