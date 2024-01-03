Türk silah üreticisi CANİK ihracat hedefini 12'den vurdu

3 Ocak 2024 11:42 - Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2024 11:49

CANiK, global pazarlardaki büyümesini 2023 yılında da sürdürdü ve ihracatta hedefleri geride bıraktı. Geçen yıl 4 kıtada 13 yurt dışı fuara katılan CANiK, ihracatını dolar bazında yüzde 75 artırdı. Bu fuarlarda 750 binden fazla ziyaretçi ile buluşan CANiK, 2024 yılında ihracatta yeni pazarlara açılmayı hedefliyor.

Dünyanın dört bir tarafındaki dost ve müttefik ülkelere tabanca, uçaksavar, orta kalibre top ve uzaktan komutalı silah sistemi ihraç eden CANiK, 2023 yılında birçok başarıya imza attı.

Bu yılki yoğun fuar trafiğini 2024 yılında da sürdürecek CANiK, ABD, Almanya, Suudi Arabistan, Afrika, Malezya, Bulgaristan, Fransa, Polonya, Pakistan ve Türkiye dahil toplamda 16 fuara katılmayı planlıyor. CANiK, 4-8 Şubat 2024'te Suudi Arabistan'da düzenlenecek fuara bu yıl ilk kez katılarak yeni ihracat pazarlarını bünyesine katmayı hedefliyor.

CANiK Dış Ticaretten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Didem Aral, şirketin kuruluşunun 25’inci yılı olan 2023'te belirledikleri hedefleri aşarak yola devam ettiklerini söyledi. Dünyanın en güçlü ordularından birine sahip olan Türkiye'nin, savunma sanayisinde sürdürdüğü büyüme ile dikkatleri üzerine çektiğini vurgulayan Aral, şöyle konuştu:

"Global bir Türk markası olarak biz de hız kesmeden sürdürdüğümüz ihracat yolculuğumuzda, ülkemizin gücünü ve sektördeki gelişimini gururla göğsümüzde taşıyoruz. Ne mutlu ki, 2023 yılında da ziyaret ettiğimiz her kıtada, her ülke temsilcilerinden benzer övgüler aldık. Bu bize daha iyilerini de yapmak için motivasyon sağlıyor. Önümüzdeki dönemde yeni pazarlarda ihracat halkamızı genişletmeyi sürdüreceğiz. 2023 yılını sektörümüz ve şirketimiz adına çok verimli bir şekilde tamamladık, 2024 yılında çıtayı daha yukarılara çıkarmak için hazırız. Cumhuriyet’in yeni yüzyılında da aşkla, heyecanla ve gururla yeni yatırımlar yapmayı ve üretmeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.

TÜRK ŞİRKETİ MODERN ORDULARIN GÜCÜNÜ ARTIRAN SİLAHLAR ÜRETİYOR

CANiK, Aralık 2022 itibariyle orta kalibre top üretimi alanında dünyanın önde gelen firmalarından İngiliz AEI Systems şirketini bünyesine kattı. Ardından da alanında dünyada en iddialı ürünlerin başında gelen VENOM LR'yi başta Türkiye olmak üzere tüm dost ve müttefik ülkelerin modern ordularının beğenisine sundu.

Deniz, hava ve kara platformları için büyük önem taşıyan 30x113 milimetre toplarının üretimi alanına yapılan bu yatırım, dünyada büyük bir ses getirdi. VENOM LR ile CANiK, 2024 yılında dünyadaki en modern orta kalibre silahlardan birinin üreticisi olarak Türkiye’nin gücünü daha ileri bir boyuta taşımayı hedefliyor.

Türkiye'nin kalifiye olmuş ilk ve en büyük kalibre milli 12,7 milimetre uçaksavarı CANiK M2 QCB'nin teslimatları dünya genelinde yoğun şekilde devam ederken CANiK, geliştirme çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda CANiK M2 QCB'yi bir ürün ailesine dönüştürdü ve ailenin ikinci üyesi CANiK M2F oldu. CANiK, 2023 yılında aileye CANiK M3'ü kattı. Ailenin en hızlı üyesi olan CANiK M3 ile dakikada 1100-1200 atıma ulaşıldı. Başta hava platformları olmak üzere deniz ve kara platformlarında etkin şekilde kullanılabilen CANiK M3, 2024 yılında Türkiye'nin savunma sanayisi ihracatındaki artan ivmeyi daha da güçlendirecek bir ürün olarak öne çıkıyor.

Türk Deniz Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda ASFAT AŞ ana yükleniciliğinde inşa edilen ilk 2 Açık Deniz Karakol Gemisinde CANiK’in içinde bulunduğu Samsun Yurt Savunma grup şirketlerinden UNIROBOTICS üretimi TRAKON TARGAN uzaktan komutalı silah sistemi yer alacak. Fabrika kabul testleri başarıyla tamamlanan TRAKON TARGAN kuleleri, çok yakında gemilere entegre edilmek üzere teslimat aşamasına geçecek.

CANiK, tüm global operasyonlarının yürütüleceği yeni genel merkezinin temellerini de 2023’te attı. İnşaat tamamlandığında 500 kişiye istihdam sağlayacak, yurt içi ve yurt dışından yılda yaklaşık 4 binin üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yapacak. Çekmeköy'deki yeni genel merkezde, CANiK'in vizyon projesi CANiK ACADEMY'ye yönelik özel tesisler de yer alacak. Yaklaşık 25 milyon dolara mal olacak olan projenin, 2025 yılında faaliyete girmesi planlanıyor.

"YILIN TABANCASI" ÖDÜLÜ CANİK'E GİTTİ

CANiK, 2023 yılında ABD'de ateşli silah endüstrisinin "Oscar"ları olarak kabul edilen 2023 Industry Choice Awards’tan (ICA) iki ödül aldı. Sektörün en prestijli ödüllerinde CANiK, SFx RIVAL-S ile 4'üncü defa "Yılın Tabancası" seçilirken, METE MC9 ise "Yılın En İyi Gizli Taşıma Tabancası" ödülünün sahibi oldu. Dünya silah endüstrisinin kalbi sayılan ABD'ye dünya genelinden en çok ihracat gerçekleştiren 3 firma arasında yer alan CANiK, böylece bu alanda kendi ödül rekorunu da kırmış oldu.

Şirket ayrıca Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için özel seri bir tabanca tasarladı ve üretime koydu. Yalnızca 1923 adet üretilen TP9 Elite Combat 1923 özel serisi, binlerce yıllık tarihi olan bir toplumun, genç ve modern Cumhuriyet döneminin 100'üncü yılına saygı duruşunu temsil ediyor.-