ANKA-3 böyle uçtu! 'Düşmanın göremediği ama düşmanı gören bir İHA'mız var'

2 Ocak 2024 12:36 - Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2024 12:38

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı ANKA III'ün bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini bildirdi.

İnsansız savaş uçağı ANKA III, ilk test uçuşunu başarıyla tamamladı. TUSAŞ, sosyal medya hesabından ilk uçuşun hikayesini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024'e günler kala sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, TUSAŞ'ın geliştirdiği ANKA-III'ün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

Erdoğan, paylaşımında, "İnşallah uçağımız, sahip olduğu gelişmiş teknolojilerle, tasarımıyla ve özellikleriyle ülkemizin savunmasına çok güçlü bir katkı sağlayacak" ifadelerine yer vermişti.

28 Aralık 2023'te gerçekleştirilen ilk testte ANKA III, 1 saat 10 dakika sürdü. 8 bin feet irtifaya ulaşan ANKA III, 150 knot hıza çıktı. Saat 08.38'de pisten teker kesen ANKA III, bu uçuşta pisti pas geçme testini de gerçekleştirdi. ANKA III'ün uçuşuna Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yerli imkanlarla geliştirilen HÜRKUŞ temel eğitim uçağı ve ANKA insansız hava aracı eşlik etti.

GÖK YÜZÜNDE BİR "HAYALET UÇAK"

TUSAŞ yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan, TUSAŞ'ın varlığını ispat ettiğini, Türkiye adına önemli bir kilometre taşını daha aşmış olduklarını söyledi.

Genel Müdür Prof. Dr. Temel Kotil ise "Hayırlı uğurlu olsun. Allah ülkemizi korusun şimdi gökyüzünde düşmanın göremediği ama düşmanını gören bir İHA'mız var artık. Allah bahtını açık etsin." değerlendirmesinde bulundu." dedi.

Şimdi gökyüzünde düşmanın görmediği ama düşmanı gören bir İHA'mız var.

Yeni nesil İHA sistemi olan ANKA III, keşif, gözetleme ve istihbarat, farklı hava-yer mühimmatları ile taarruz, hava-hava mühimmatları ile düşman helikopter, pervaneli uçak, İHA'larına angaje olarak av taraması, düşman RF yayımı yapan radar ve hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirme, hava ve karada dost kuvvetlere himaye, sinyal ve haberleşme istihbarat, elektronik harp, diğer dost unsurlarla beraber operasyon ve haberleşme rölesi gibi bir çok görevi yerine getirebilecek.

YERLİ SAVAŞ UÇAĞI ANKA-3'ÜN ÖZELLİKLERİ NELER?

ANKA III sistemi, gövde içerisinde yer alan iki istasyonun her birinde 650 kilogram, kanat iç istasyonlarının her birinde 650 kilogram, dış istasyonlarının her birinde ise 100 kg mühimmat taşıyabilecek. Böylelikle, günümüzdeki insansız hava araçlarında en sık kullanılan mühimmatlardan SOM-J, MK-82 ve sığınak delici bomba gibi büyük mühimmatlara kadar pek çok seçeneğin entegrasyonu sağlanabilecek.

Maksimum seyir hızı 0,7 mach, irtifa tabanı 40 bin feet olan ANKA III, 1200 kilogram faydalı yük kapasitesine ve 10 saat havada kalış süresine sahip bulunuyor.