Türk Traktör (TTRAK) temettü! 2024'te hisse başına 56 TL ödeyecek

2023 yılını yaklaşık 9,34 milyar TL kâr ile tamamlayan Türk Traktör’de (TTRAK) gözler temettü ödemelerine çevrildi. “TTRAK 2024 temettü ne zaman, kaç TL, hedef fiyat ne kadar?” soruları artarken; Türk Traktör 1 Nisan 2024 tarihinde hisse başına net 56,66 TL temettü dağıtacak. 21 Mart kapanış fiyatı olan 955 TL’ye göre göre bu tutar, %6,25’lik temettü verimine işaret ediyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Borsa İstanbul’da işlem gören önemli sanayi şirketlerinden Türk Traktör (TTRAK); hisse senedi performansının yanı sıra temettü ödemeleriyle de yatırımcıların radarında yer alıyor. Faaliyet gösterdiği alanda pazar lideri konumunda bulunan Türk Traktör’ün satış adetleri, geçen yıl güçlü şekilde yükseliş kaydetti. Şirketin 2023’te sadece traktör satışları 51 bin 865 adedi bulurken; söz konusu rakam, 2022’de 44 bin 531 adet olarak gerçekleşmişti.

TTRAK 2023 BİLANÇO

Türk Traktör (TTRAK) geçen yılın tamamında 9 milyar 341 Milyon TL net kâr açıkladı. Böylece şirket, net kârını 2022 yılına göre yüzde 116 gibi yüksek bir oranda artırmayı başardı. Bu sonuçlarda, şirketin net kâr marjının yıllık bazda yüzde 10,4’ten yüzde 16 seviyesine çıkması etkili oldu. İyi gelen bilançonun ardından “TTRAK 2024 temettü beklenti ve tahmin” “TTRAK temettü 2024 ne zaman, kaç TL” gibi soruların cevapları da aranmaya başladı.

TTRAK 2024 TEMETTÜ NE ZAMAN, KAÇ TL

Türk Traktör 2024 yılında, 1 Nisan tarihinde, hisse başına net 56,66 TL tutarında temettü dağıtma kararı aldı. 21 Mart kapanışını 955 TL’den gerçekleştiren hissede, bu fiyata göre temettü verimliliği yüzde 6,25 olarak hesaplanıyor. Hissede 21 Mart kapanış fiyatına göre aylık getiri yüzde 14,65 ve yıllık getiri yüzde 252,42 olarak gerçekleşti. F/K oranı 10,23 ile ideal seviyede bulunan TTRAK’ta, PD/DD değeri ise 6,21 olarak gerçekleşiyor. Şirketin bu yıl satış beklentisi üst tahminlere göre 50 bin 500 adet olarak açıklandı.

TÜRK TRAKTÖR SON 5 YILLIK TEMETTÜ GEÇMİŞİ

10 Mart 2023’te; hisse başına net 35,41 TL

28 Mart 2022’de; hisse başına net 20,23 TL

25 Mart 2021’de; hisse başına net 13,53 TL

20 Mart 2020’de; hisse başına net 1,59 TL

2019'da temettü vermedi

TTRAK 2024 HEDEF FİYAT

Türk Traktör bilançosunun açıklanmasının ardından bazı aracı kurumlar hisse için hedef fiyatlarını da duyurdular. Bu göre ÜNLÜ & CO; Türk Traktör (TTRAK) hissesi için yaptığı değerlendirmede 12 aylık süreçte 1025 TL hedef fiyat öngörüsünde bulundu.

Halk Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede de TTRAK için 2024 yılında kâr beklentisi 14,60 milyar TL olarak öngörüldü. Buna göre 12 aylık hedef fiyat da 1.338,60 TL olarak tahmin ediliyor.