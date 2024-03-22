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Haberler > Ekonomi > Türkiye 2024'e rekorla başladı! 2 ayda 4,3 milyon turist geldi

Türkiye 2024'e rekorla başladı! 2 ayda 4,3 milyon turist geldi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Türkiye 2024&#039;e rekorla başladı! 2 ayda 4,3 milyon turist geldi

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye’ye 2024 yılının ilk iki ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 4 milyon 341 bin 606 oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yılın ilk iki ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada Türkiye’ye 2024 yılının ilk iki ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 4 milyon 341 bin 606 olduğu kaydedildi. Açıklamada, Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısının 2023 yılında 3 milyon 876 bin 381 olduğu belirtildi.

ŞUBATTA 2,3 MİLYON TURİST GELDİ 

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre şubat ayında ise Türkiye’yi 2 milyon 294 bin 579 yabancı ziyaret etti. Turizmdeki şubat ayı artış oranı da yine bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,68 oldu.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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