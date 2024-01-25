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    Türkiye faizde dünya dördüncüsü oldu

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    Türkiye, Merkez Bankası'nın faizi yüzde 45'e çıkarmasının ardından dünyada en yüksek faiz olan dördüncü ülke oldu. İlk sırada ise yüzde 130 ile Zimbabve yer alıyor.

    Türkiye faizde dünya dördüncüsü oldu
    Ekonomi Haberleri

    Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Buna göre politika faizi 250 baz puan artışla yüzde 45'e yükseltildi. 

    ZİRVEDE ZİMBABVE VAR 

    Karar sonrası Türkiye faizde dünya dördüncüsü oldu. Zimbabve yüzde 130'luk politika faiziyle dünyada ilk sırada yer alırken, Arjantin yüzde 100'lük oranla ikinci, Venezuela yüzde 56,69'luk oranla üçüncü sırada yer aldı.

    8 AYDA 3.650 BAZ PUANLIK ARTIŞ

    Hafize Gaye Erkan'ın göreve geldiği haziran ayında faiz 650 baz puan artırılarak yüzde 8,5'ten yüzde 15'e yükseltilmişti. Temmuzda faiz 250 baz puan artışla yüzde 17,5'e, ağustosta 750 baz puan artışla yüzde 25'e, eylülde 500 baz puan artışla yüzde 30'a, ekim de ise 500 puan artışla yüzde 35'e, kasımda 500 baz puanlık artışla yüzde 40'a, aralıkta ise 250 baz puanlık artışla yüzde 42,50'ye çekmişti. Ocak ayındaki 250 baz puanlık artışla 8 aylık süreçte 3.650 baz puanlık faiz artışına gidilmiş oldu.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    FaizMerkez Bankası
    Haberler > Ekonomi > Türkiye faizde dünya dördüncüsü oldu
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