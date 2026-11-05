DHMİ Genel Müdürü Fatih Çakmak, Türkiye’nin havacılıkta Avrupa ve dünya sıralamasında yükselişini sürdürdüğünü belirterek yolcu trafiğinde 2031 yılı için 307 milyon hedefini açıkladı. Hatay Havalimanı’nın ise 5 Aralık’ta yeniden hizmete açılacağını duyurdu.

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Türkiye’nin havacılıkta büyümesi sürüyor. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Dr. Fatih Çakmak, Meclis KİT Komisyonunda yaptığı sunumda, 2025 yılında uçak trafiğinin yüzde 9 artışla 2,5 milyonu, yolcu trafiğinin ise yüzde 7 yükselişle 247 milyonu aşmasının beklendiğini söyledi.

Türkiye’nin yolcu trafiğinde Avrupa’da 2019 yılında 5’inci sıradayken 2025’te 3’üncü sıraya, dünyada ise 10’uncu sıradan 7’nci sıraya yükseldiğini belirten Çakmak, büyümenin devam edeceğini ifade etti.

HEDEF 307 MİLYON YOLCU

Bu yıl sonunda 257 milyon, 2027 yılı sonunda 267 milyon, 2031 yılı sonunda ise 307 milyon yolcunun aşılmasının hedeflendiğini kaydeden Çakmak, bu hedeflerin gerçekleşmesiyle Türkiye’nin Avrupa’da ikinci, dünyada ise altıncı sıraya yükselmesinin öngörüldüğünü belirtti.

Türkiye havacılıkta şahlandı: Yolcu trafiğinde hedef 307 milyon

İstanbul Havalimanı’nın 2025 yılında 84,5 milyon yolcuya hizmet verdiğini aktaran Çakmak, havalimanının yolcu trafiğinde Avrupa’da birinci, dünyada yedinci sırada bulunduğunu bildirdi.

Yaklaşık 550 bin uçak trafiğiyle Avrupa’da ilk, dünyada ise 10’uncu sırada yer alan havalimanında zamanında gerçekleşen uçuş oranı gelişlerde yüzde 77, gidişlerde yüzde 81 oldu. Çakmak, yolcu sayısının 2026’da 87 milyona, 2029’da 90 milyona, 2032’de ise 100 milyona ulaşmasının beklendiğini kaydetti. İstanbul Havalimanı’nın doğrudan ve dolaylı millî gelire katkısının 44 milyar dolara, millî gelirin yüzde 3,25’ine çıkacağı öngörülüyor.

HATAY HAVALİMANI'NDAKİ ÇALIŞMALARDA SONA GELİNDİ

Kahramanmaraş merkezli depremlerde pisti ağır hasar gören Hatay Havalimanı’ndaki yenileme çalışmalarında da sona gelindi. Zemin ıslahı, terminal büyütme, ilave taksi yolu ve paralel pist yapımının tamamlandığını belirten Çakmak, projenin toplam bedelinin 16,1 milyar avroyu bulduğunu söyledi.

Türkiye havacılıkta şahlandı: Yolcu trafiğinde hedef 307 milyon

Çakmak “Hatay Havalimanı’nı 5 Aralık’ta çok kapsamlı ve bölgesel havalimanı nispetine yakışır vaziyette hizmete açıyoruz”. dedi. 2,2 milyar liralık apron genişletme ve ilave enerji yatırımlarının ise 2026 yılı sonunda tamamen bitirilmesi planlanıyor.

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