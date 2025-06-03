Türkiye için kritik önemde! Onay verildi... 550 bin kişiden fazla kişiyi etkileyecek

Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, Türkiye'de su verimliliği ve gıda ulaşılabilirliğini desteklemek amacıyla 819 milyon dolarlık finansmanı onayladı. Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, konuyla ilgili "Proje, İç Anadolu Bölgesi ile Antalya ve çevresindeki çiftçilere hizmet verecek ve 550 bin kişiden fazla nüfusu hedefleyecek" dedi.

Dünya Bankası'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada Türkiye'nin su stresi yaşayan bir ülke olduğu ve su kıtlığının verimli alanları tehdit ettiği aktarıldı.

Mevcut projeksiyonların, bu durumun gelecek yıllarda daha da zorlu hale geleceğini gösterdiğine işaret edilen açıklamada, "Bununla birlikte sulama sistemleri büyük ölçüde verimsizdir ve çoğu durumda sızıntı ve buharlaşmadan kaynaklı su kayıplarına karşı hassas açık kanallara dayalı bir altyapı kullanılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

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819 MİLYON DOLARLIK FİNANSMAN

Açıklamada, Banka İcra Direktörleri Kurulunca bugün onaylanan 819 milyon dolarlık Türkiye İkinci Sulama Modernizasyon ve Su Verimliliği Projesi'nden, aşırı sıcaklıklar, kuraklık ve taşkınlar gibi iklim koşullarının kötüleştiği bölgelerde en az 50 bin tarımsal işletmenin faydalanacağının altı çizilerek, 72 bin hektarlık alanda sulama sistemlerinin modernizasyonunun da kolaylaşacağı bildirildi.

Su kaynaklarının yüzde 85'ini tarım sektörünün kullandığına dikkat çekilen açıklamada, "Bu proje, su tasarrufu sağlamak hedefiyle sulama altyapısının ve su temin sistemlerinin modernizasyonunu amaçlayan daha önceki bir programın devamı niteliğinde olacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez de Türkiye'nin dünyanın dokuzuncu büyük tarım ürünleri üreticisi olduğunu, tarım sektörünün ülke ekonomisinin yüzde 6'sını, istihdamın da yüzde 20'sini oluşturduğunu belirtti.

"550 BİN KİŞİDEN FAZLA NÜFUSU HEDEFLEYECEK"

Su verimliliğinin, sektörün korunması ve tarımsal istihdamın artırılması açısından önemine işaret eden Lopez, şunları kaydetti: