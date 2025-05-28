Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Bakan Işıkhan, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Lopez ile görüştü

Bakan Işıkhan, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Lopez ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Bakan Işıkhan, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Lopez ile görüştü
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Lopez ve beraberindeki heyet ile Bakanlıkta verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Işıkhan, görüşmede, istihdam ve sosyal güvenlik başta olmak üzere çalışma alanlarını ilgilendiren birçok alanda geliştirebilecekleri işbirliği imkanlarını ve projeleri ele aldıklarını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 28 Mayıs 2025 İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tezgahlardaki en ucuz balık! Kilosu 150 liradan satılıyor - EkonomiTezgahlardaki en ucuz balık! Kilosu 150 liradan satılıyorBayram öncesi yeni liste yayımlandı! Bakanlık ifşa etti, bu markalardan uzak durun  - EkonomiBakanlık ifşa etti, bu markalardan uzak durunBahçeler 10 yıl önce kurulmuştu, ilk hasat yapıldı! Kilosu 20 bin TL - Ekonomi10 yıl önce kurulmuştu, ilk hasat yapıldı! Kilosu 20 bin TLDünyanın her yerinden sipariş geliyor! Bayram öncesi telaş başladı - EkonomiBayrama 2 gün kala satışları kapatıyorlarMahkumlar üretti, herkes hayran kaldı! Günde 4 bin adet üretim yapıyor - EkonomiMahkumlar üretti, herkes hayran kaldıAnnelerin beklediği haber geldi! Paralar hesaplara yatmaya başladı - EkonomiBakan müjdeyi verdi! Paralar hesaplarda
Sonraki Haber Yükleniyor...