Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin İtalyan enerji şirketi Eni ile petrol alanında işbirliği hedeflediğini belirterek, "Yakında Eni ile önemli bir duyuru yapacağız" dedi. Bayraktar, üzerinde çalışılan projenin büyük ölçekli olduğunu vurguladı.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin İtalyan enerji şirketi Eni ile petrol alanında işbirliği yapmayı planladığını açıkladı. İstanbul'da düzenlenen İtalya-Türkiye Enerji Ortaklığı ve İş Eşleştirme Etkinliği'nde konuşan Bayraktar, iki ülke arasında yürütülen çalışmalar kapsamında yakında önemli bir duyuru yapılacağını bildirdi.

Anlaşmanın ayrıntılarını henüz paylaşamayacağını belirten Bayraktar, "Yakında Eni ile önemli bir duyuru yapacağız. Şu anda anlaşmanın ayrıntılarını size açıklayamam, önce anlaşmayı kesinleştirmemiz gerekiyor. Ancak bu büyük bir proje" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile İtalya arasında büyük proje! Bakan Bayraktar’dan 'Eni' mesajı

TÜRKİYE VE İTALYA ARASINDA ENERJİ İŞBİRLİĞİ

Türkiye ile İtalya arasında enerji ve madencilik alanlarında önemli işbirliği fırsatları bulunduğunu belirten Bayraktar, iki ülkenin birbirini tamamlayan özelliklere sahip olduğunu söyledi.

Dünyanın ciddi bir enerji kriziyle karşı karşıya olduğunu kaydeden Bayraktar, mevcut koşullarda ülkeler arasında daha kapsamlı ve çok taraflı işbirliklerine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

İtalyan enerji şirketlerinin Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz üretim faaliyetlerinde yer aldığını hatırlatan Bayraktar, Türkiye'nin Avrupa'nın enerji arz güvenliği açısından da önemli bir rol üstlendiğini dile getirdi.

YENİLENEBİLİR ENERJİDE DAHA İDDİALI HEDEF

Türkiye'nin enerji politikalarında talep artışı, dışa bağımlılık ve karbonsuzlaşmanın üç temel başlık olduğunu belirten Bayraktar, bu alanlardaki dönüşümün önemli yatırım fırsatları oluşturacağını söyledi.

Gelecek hafta Milli Enerji 2040 Planı'nın açıklanacağını aktaran Bayraktar, "Bu yeni stratejinin ve söz konusu üç soruna yaklaşımımızın merkezinde elektrifikasyon yer alıyor. Ekonomimizi elektrikleştireceğiz. Sanayiden binalara kadar ekonominin bütün sektörlerinde daha fazla elektrifikasyon göreceğiz" dedi.

Türkiye'nin yenilenebilir enerji yatırımlarına da değinen Bayraktar, 2024'te COP29 kapsamında açıklanan 120 gigavatlık yenilenebilir enerji hedefini hatırlattı. Bayraktar, Türkiye'nin COP31'de bu alanda daha büyük ve iddialı bir hedef açıklayacağını bildirdi.

ÜÇÜNCÜ ÜLKELERDE DE ORTAKLIK MESAJI

Türkiye ile İtalya arasındaki işbirliğinin iki ülkeyle sınırlı kalmaması gerektiğini belirten Bayraktar, Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya gibi farklı bölgelerde de ortak projeler geliştirilebileceğini ifade etti.

Türkiye'nin enerji projelerini yalnızca kendi arz güvenliği için değil, Avrupa'nın ve bölgenin enerji arz güvenliğine katkı sağlamak amacıyla da geliştirdiğini vurgulayan Bayraktar, iki ülke arasındaki işbirliğinin farklı alanlarda genişletilebileceği mesajını verdi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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