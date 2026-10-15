Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak istifa etti

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak, 15 Ekim 2026 itibarıyla görevinden istifa etti. Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamada, genel müdürlük görevine henüz yeni bir atama yapılmadığı bildirildi.

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Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak, görevinden istifa etti.

Türkiye Sigorta AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Çakmak'ın 15 Ekim 2026 itibarıyla görevinden ayrıldığı bildirildi.

Açıklamada, “Şirketimiz Genel Müdürü Taha Çakmak, 15 Ekim 2026 tarihi itibarıyla görevinden istifa etmiştir. Genel Müdürlük görevine henüz atama yapılmamış olup, bu konuda bir gelişme olması durumunda kamuoyuyla paylaşılacaktır.” ifadelerine yer verildi.

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| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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