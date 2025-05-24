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Türkiye'de nadir bulunuyor! Ağırlığı bir ton... İstenen fiyat dudak uçuklattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Türkiye&#039;de nadir bulunuyor! Ağırlığı bir ton... İstenen fiyat dudak uçuklattı
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kurban Bayramı yaklaşırken Yozgat’ta 1 tonluk dişi kurbanlık satışa çıkarıldı. Hayvanın sahibi Hasan Can Durak, ‘Pamuk Kız’ ismini verdiği şarole cinsi düve için 320 bin lira isterken, bu ölçüde bir dişi hayvanın Türkiye'de nadir bulunduğunu söyledi.

Kurban Bayramı öncesinde Yozgat’ta bulunan 1 tonluk dişi düve dikkat çekiyor.

Türkiye'de nadir bulunuyor! Ağırlığı bir ton... İstenen fiyat dudak uçuklattı - 1. Resim

"TÜRKİYE'DE NADİR BULUNUYOR"

İki yıldır özel olarak bakılan ve henüz doğum yapmamış düve ile ilgili Hasan Can Durak, bu ölçüde bir dişi hayvanın Türkiye'de nadir bulunduğunu belirtti.

Türkiye'de nadir bulunuyor! Ağırlığı bir ton... İstenen fiyat dudak uçuklattı - 2. Resim

Pamuk Kız’ın beş aylıkken alındığını söyleyen Hasan Can Durak şunları söyledi:

"Adı Pamuk, pamuk kızımız diye sesleniyoruz. Pamuk kızımız bir tonun üzerinde. Erkek hayvanlar 1 ton, 1 buçuk ton gelebilir. Ama dişi hayvanlarda 1 tonun üzerinde gelmiyor. 1 tonun üzerinde çok nadir çıkıyor bu nadir hayvanlardan bir tanesi de budur."

Türkiye'de nadir bulunuyor! Ağırlığı bir ton... İstenen fiyat dudak uçuklattı - 3. Resim

"SÜTÇÜL OLMADIĞI İÇİN KURBANLIĞA TERCİH ETTİK"

Pamuk Kız’ın günlük beslenme programını da paylaşan Durak, "Her gün 10 kilo arpa, mısır flakesi gibi kuru yemlerin yanında 2 kilo da saman tüketiyor. Çok hızlı büyür. Türkiye’nin iklimine güzel ayak uydurur, sıcağa ve soğuğa çok dayanıklı, çok hızlı kilo alır, canlı ağırlık olarak günlük 2 kg alır. Sütçül olmadığı için kurbanlığa tercih ettik" dedi.

Türkiye'de nadir bulunuyor! Ağırlığı bir ton... İstenen fiyat dudak uçuklattı - 4. Resim

Kurbanlık hayvan seçerken dikkat edilmesi gerekenleri de aktaran Durak, şu ifadeleri kullandı:

"Kurbanın özelliğinde birinci faktör 2 yaşını doldurmuş olmasıdır. 2 yaşını doldurmasını nasıl bilirsiniz; dişlerinde kazmaları yani dişlerini atar, iki tane büyük kazma çıkartır. Kulaklarında bir kesiklik, eksiklik olmamalı, hayvanın herhangi bir uzvunda sakatlık eksiklik olmamalı"

Türkiye'de nadir bulunuyor! Ağırlığı bir ton... İstenen fiyat dudak uçuklattı - 5. Resim

320 BİN LİRAYA ALICISINI BEKLİYOR

Durak, 320 bin liradan satışa sundukları kurbanlığı Sarıhacılı Mahallesi’ndeki evlerinde alıcısıyla buluşturmak istediklerini, burada satılamazsa kurban pazarına götüreceklerini belirterek "Pazarlık sünnettir, ikramımız var" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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