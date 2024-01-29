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    • Türkiye'den doğalgaz hamlesi! LNG olarak pazarlanması için Meclis'e teklif sunuldu

    AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, enerji alanında düzenlemeler içeren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Başkanlığına sunulduğunu açıkladı. 16 maddeden ulaşan teklif ile enerji politikalarını değişen uluslararası koşullara uygun hale getirilmesi amaçlanıyor. Teklifin kabul edilmesi halinde, Türkiye'nin, doğalgazı LNG olarak dünyaya pazarlamasının da önü açılacak.

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Türkiye&#039;den doğalgaz hamlesi! LNG olarak pazarlanması için Meclis&#039;e teklif sunuldu
    Türkiye, Doğalgaz, Meclis, LNG, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ve teklifin ilk imza sahibi AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu ile Meclis'te gazetecilere açıklamalarda bulundu. Meclis Başkanlığına sunulan enerji alanında düzenlemeler içeren teklifin 16 maddeden oluştuğunu belirten Güler, teklifin çeşitli değişiklikler öngördüğünü aktardı.

    Türkiye'nin milli maden ve enerji politikalarını değişen uluslararası koşullara uygun hale getirmeyi, kaynakları ve potansiyeli Türkiye Yüzyılı hedefine yürürken etkin ve verimli kullanmayı arzu ettiklerini dile getiren Güler, kanun teklifi hazırlığında bunları dikkate aldıklarını söyledi.

    YENİLENEBİLİR ENERJİ TESİSLERİ KURULACAK

    Abdullah Güler, temel amaçlarının yenilenebilir enerji kaynaklarını artırmak, yetersiz kalan bazı hukuki düzenlemeleri yapmak olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

    "Getirilen düzenlemeyle, Maden Kanunu kapsamında uygulanan UMREK Raporlama Sistemi üzerinde değişikliklere imza atacağız. UMREK koduna göre rapor hazırlama şartı aranmaksızın Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün buluculuk hakkı kazanmasına da bu kanun teklifimizde yer veriyoruz.

    Teklifimizle içme ve kullanma suyu temin edilen rezervuarlar ve sulak alanlar, Kıyı Kanunu kapsamında kıyı ve sahil şeritleri hariç olmak üzere belirlenen alanlarda yenilenebilir enerji kaynağına dayalı tesislerin kurulmasına imkan sağlanacak."

    Türkiye'den doğalgaz hamlesi! LNG olarak pazarlanması için Meclis'e teklif sunuldu

    SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ TÜRKİYE'DEN DÜNYAYA PAZARLANACAK

    Sıvılaştırılmış doğalgazla ilgili de teklifte düzenlemelerin bulunduğunu aktaran Güler, şu ifadeleri kullandı:

    "Teklifimizle, doğalgazın sıvılaştırılma faaliyetinin depolama faaliyetinden ayrıştırılarak bağımsız bir piyasa faaliyeti olarak tanımlanması amaçlanmıştır. Böylelikle son dönemde yaşanan enerji krizleri nedeniyle başta AB ülkeleri olmak üzere ülkemiz üzerinden gerek boru hatlarıyla gerekse LNG olarak yoğun şekilde artan ihracat talepleri bakımından hem yerli üretim doğalgazımızın hem de farklı kaynaklarından ülkemize ithal edilen doğalgazın ülkemizde sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak hazırlanabilmesinin ayrı bir piyasa faaliyeti olarak sağlanmasına teklifimizde yer verdik."

    DOĞALGAZDA TİCARET MERKEZİ OLMA HEDEFİNE ADIM ADIM

    Güler, Türkiye'nin "doğalgazda ticaret merkezi olma" hedefi çerçevesinde yüzen LNG terminallerine ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından depolama tesislerinden farklı istisnai düzenlemeler yapılabilmesine imkan tanınacağını belirtti.

    Mevcut depolama tesislerinin, kapasitelerinin daha etkin ve verimli kullanılabilmesi amacıyla sisteme girişe ilişkin hükümlerden muaf tutulmasının hedeflendiğini kaydeden Güler, "Her ülke için ayrı ayrı ihracat lisansı verilmekteyken birden fazla ülke için tek ihracat lisansı verilmesiyle de bu uygulamayı hayata geçirmiş olacağız" bilgisini paylaştı.

    Türkiye'den doğalgaz hamlesi! LNG olarak pazarlanması için Meclis'e teklif sunuldu

    DEPREM BÖLGESİNE ÖZEL DÜZENLEME

    Deprem durumlarında vatandaşların enerjiye hızlı ulaşmasını sağlamak için farklı bir düzenlemenin hayata geçirileceğinin altını çizen Güler, "Olağanüstü Hal kararı veya genel hayata etkililik kararı alınan yerlerde geçici süreli bağlantı talepleri için elektrik enerjisinin kullanıcılara hızlı ve kesintisiz ulaştırılması amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurulumuza yetki veriyoruz" dedi.

    Abdullah Güler, "10 yıllık süresini tamamlayan lisanssız elektrik üretimi gerçekleştiren tesislere, lisanslı üretim faaliyetine geçişleri için devletimize belli katkı verilmek suretiyle lisanslı hale getirilmesi imkanı tanınıyor" ifadelerini kullandı.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    TürkiyeDoğalgazMeclisLNG
    Haberler > Ekonomi > Türkiye'den doğalgaz hamlesi! LNG olarak pazarlanması için Meclis'e teklif sunuldu
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