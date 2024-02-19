Türkiye'nin 1 yıl içinde ödemesi gereken dış borcu 226 milyar doları aştı

Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku, Aralık 2023 itibarıyla 2022 yıl sonuna göre yüzde yüzde 17,2 oranında artarak 174,4 milyar dolara yükseldi. Bu rakama uzun vadeli olup da vadesine 1 yıl veya daha az kalmış 52,2 milyar dolarlık dış borç da eklenince, önümüzdeki bir yıl içinde ödenmesi gereken dış borçların toplamı 226,6 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2023 yılı Aralık ayı Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri'ni paylaştı. Buna göre Aralık sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2022 yıl sonuna göre yüzde 17,2 oranında artışla 174,4 milyar dolar oldu. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku % 10,1 oranında artarak 68,4 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku % 10,8 oranında artarak 59,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

BANKALARIN KISA VADELİ YURT DIŞI KREDİLERİ ARTTI

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2022 yıl sonuna göre %18,4 oranında artarak 12,6 milyar dolar seviyesine çıktı. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı %7,4 oranında azalarak 20 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da %23,2 oranında artışla 20,7 milyar dolar oldu. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre %15,2 oranında artışla 15,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2022 yıl sonuna göre %7,8 oranında artarak 52,5 milyar dolara çıktı.

HEM KAMU HEM DE ÖZEL SEKTÖRÜN BORCU ARTTI

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2022 yıl sonuna göre %19,3 oranında artarak 34,5 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu %7,5 oranında artarak 93,6 milyar dolara yükseldi.

ALACAKLI BAZINDA DIŞ BORÇLAR

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre %29,2 oranında artarak 95,7 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar %3,7 oranında artarak 76,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

BORCUN BÜYÜK BÖLÜMÜ DÖVİZ ÜZERİNDEN

2023 Aralık sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu %50,3’ü dolar, %23,3’ü euro, %10’u TL ve %16,4’ü diğer döviz cinslerinden oluştu.

1 YIL İÇİNDE ÖDENMESİ GEREKEN DIŞ BORÇ 206,2 MİLYAR DOLAR

2023 Aralık sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 226,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 18,5 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün %20,6, Merkez Bankası’nın %20,5, özel sektörün ise %58,9 oranında paya sahip olduğu gözlemlendi.