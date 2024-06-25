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Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu bir kez daha TÜPRAŞ oldu 

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Türkiye&#039;nin en büyük sanayi kuruluşu bir kez daha TÜPRAŞ oldu 
İstanbul Sanayi Odası, Tüpraş, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu, Haber

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

‘Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’nın 2023 yılı sonuçları açıklandı. Buna göre, üretimden satışlarda 484,2 milyar lirayla en büyük sanayi kuruluşu TÜPRAŞ oldu. Ford Otomotiv 238 milyar lirayla ikinci,  Star Rafineri ise 226,8 milyar lirayla üçüncü oldu.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, düzenlediği basın toplantısında, İSO'nun Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Araştırmaya göre, TÜPRAŞ üretimden satışlarda 484,2 milyar lirayla listede ilk sırayı alırken, 2022'de üçüncü sırada olan Ford Otomotiv 238 milyar lirayla ikinciliğe yükseldi. Geçen yıl ikinci sırada bulunan Star Rafineri ise 226,8 milyar liralık üretimden satışla 3'üncü oldu.

TOYOTA 5'İNCİ SIRAYA YÜKSELDİ 

İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) 142,5 milyar liralık üretimden satışla 4'üncü sırada yer alırken, geçen yıl 7'nci sırada bulunan Toyota Otomotiv 127,4 milyar lirayla 5'inci sıraya yükseldi. Oyak-Renault ise üç basamak yükselerek 107,2 milyar lirayla 6'ncı sıraya çıktı.

ARÇELİK 7'NCİ SIRADA 

Arçelik 99,9 milyar lirayla 7'nci olurken, Mercedes-Benz Türk AŞ ise 94,2 milyar lirayla 15'inci sıradan 8'inci sıraya yükseldi.

2022'de 44'üncü sırada olan Gramaltın Kıymetli Madenler Rafineri San. Tic. AŞ 89,9 milyar lira ile 9'uncu sıraya çıktı.

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK 5 BASAMAK GERİLEDİ 

Geçen yılki listeye göre 5 basamak gerileyen ​​​​​​​Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAŞ, bu yıl 79,5 milyar ile listede 10'uncu sırada yer aldı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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