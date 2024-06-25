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Konut fiyatları nisanda yıllık bazda yüzde 48,4 arttı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Konut fiyatları nisanda yıllık bazda yüzde 48,4 arttı
Konut Fiyat Endeksi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Haber

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Konut Fiyat Endeksi (KFE), bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 48,4 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 13,3 oranında azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan ayı Konut Fiyat Endeksi’ni açıkladı. Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi, 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2 oranında artarak 1257,7 seviyesinde gerçekleşti.

KONUT FİYATLARI YILLIK BAZDA YÜZDE 48,4 ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,4 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 13,3 oranında azalış gösterdi.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE DURUM

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,1, 3,0 ve 1,9 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 37,6, 58,9 ve 45,1 oranlarında artış gösterdi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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