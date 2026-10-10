Bir dönem Türkiye'nin önde gelen özel hava yolu şirketlerinden biri olan Onur Air'in uçakları, iflasın ardından Atatürk Havalimanı’nda çürümeye terk edildi. Motorları sökülmüş, kokpit camları eksilmiş ve kapıları açık halde bekleyen uçakların havadan görüntülenen son durumu, şirketin çöküşünü gözler önüne serdi.

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Türkiye'nin özel havacılık tarihinde önemli bir yere sahip olan Onur Air'in, yıllar önce gökyüzünde yolcu taşıyan uçakları, iflas kararından sonra İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kendi haline terk edilmiş görüntüsüyle dikkat çekiyor. İstanbul'da 1992 yılında kurulan Onur Air, onlarca uçaktan oluşan filosuyla yurt içi ve yurt dışında yüzlerce noktaya yolcu taşıyan şirketin 2020 yılında seferlerini durdurmasının ardından, Atatürk Havalimanı'nda bekleyen uçaklar adeta havacılığın geçmişten kalan izlerini taşıyor. 2025 yılında iflası kesinleşen şirketin, Yeşilköy'de havadan görüntülenen uçaklarının bazılarında motorların bulunmadığı, bazı uçakların kapılarının açık olduğu ve özellikle Onur Air renklerini taşıyan uçaklardan birinin kokpit bölümündeki camlarda eksiklikler bulunduğu görüldü. Bu manzara hem Yeşilköy'ü kullanan özel jetlerdeki misafirlerde olumsuz intiba bırakırken, hem de milli servetin değerlendirilmemesi üzüntü meydana getiriyor.

Türkiye'nin ünlü hava yolu şirketi iflas etti, uçakları çürümeye terk edildi

BİR ZAMANLAR GÖKYÜZÜNÜN EN BİLİNEN İSİMLERİNDEN BİRİYDİ

1992 yılında İstanbul Atatürk Havalimanı merkezli olarak kurulan Onur Air, Türkiye'de özel havayolu taşımacılığının gelişmesinde önemli rol oynayan şirketlerden biri oldu. Şirket özellikle 2000'li yıllarda iç hatlarda büyüyerek filosunu Airbus A320, A321 ve A330 tipi uçaklarla genişletti. 2017 yılında şirket yetkilileri filoda 28 yolcu uçağı bulunduğunu açıklarken, farklı dönemlerde Onur Air filosunda 30'un üzerinde Airbus uçak yer aldı.

Türkiye'nin ünlü hava yolu şirketi iflas etti, uçakları çürümeye terk edildi

PANDEMİYLE BAŞLAYAN ÇÖKÜŞ, ŞİRKETİ UÇUŞLARDAN KOPARDI

Onur Air'in sonunu hazırlayan süreç ise koronavirüs salgınıyla birlikte hızlandı. Şirket, Covid-19 salgınının havacılık sektöründe oluşturduğu büyük daralma nedeniyle Mart 2020'de uçuşlarını askıya aldı. Yolcu talebindeki sert düşüş ve seyahat kısıtlamaları şirketin mali yapısı üzerinde ağır baskı oluşturdu.

Pandemi sonrasında yeniden operasyonlara dönmekte zorlanan şirket, mali sorunlarını aşamayınca uçuşlarını yeniden başlatamadı. 2021 yılında ise borç ve icra süreçleri de gündeme geldi. 2021 yılında Onur Air'e ait bazı uçakların icra yoluyla seferden men edilmesi de şirketin içine düştüğü mali tabloyu ortaya koydu. Aynı yıl şirket hakkında çalışanların alacakları ve maaş sorunları da gündeme geldi.

Türkiye'nin ünlü hava yolu şirketi iflas etti, uçakları çürümeye terk edildi

ATATÜRK HAVALİMANI'NDA GEÇMİŞTEN KALAN UÇAKLAR

Havalimanında yıllardır bekleyen bazı Onur Air uçakları ise zaman içerisinde bakımsız ve kullanılmaz hale geldi. Daha önce de Onur Air'e ait uçaklardan bazılarının motorları sökülmüş şekilde haciz ve satış süreçlerinde beklediği kamuoyuna yansımıştı. Bunlardan TC-ODB tescilli 1996 model Airbus A320-232, 2025 yılında vergi borcu nedeniyle haczedilerek satışa çıkarıldı. Uçağın motorlarının, APU güç ünitesinin ve bazı bağlantı parçalarının bulunmadığı tespit edilmiş, iki ihalede alıcı çıkmayınca pazarlık usulüyle satışa sunulmuştu.

Türkiye'nin ünlü hava yolu şirketi iflas etti, uçakları çürümeye terk edildi

UÇAKLARIN İÇLER ACISI HALİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Atatürk Havalimanı'nda havadan görüntülenen Onur Air uçakları ise şirketin geçirdiği sürecin adeta fotoğrafını ortaya koydu. Görüntülerde Onur Air renklerini ve gövde üzerindeki şirket yazılarını taşıyan Airbus tipi yolcu uçağının yıllar önce yolcu taşıyan bir uçaktan geriye kalan hali dikkat çekti. Uçağın iki motorunun da yerinde olmadığı görülürken, motor yuvalarının boş olması uçağın uzun süredir operasyon dışı olduğunu ortaya koyuyor. Uçağın ön bölümündeki kokpit camlarında hasarlı ve eksik bölümler bulunurken, gövdenin ön tarafındaki kapının da açık olduğu görülüyor.

Uçağın kanatları, gövdesi ve kuyruk bölümünün halen Onur Air'in karakteristik renklerini taşıması ise görüntülere ayrı bir anlam katıyor. Bir dönem binlerce yolcunun seyahat ettiği uçak, bugün motorları sökülmüş ve kullanılmadan bekleyen bir gövde olarak havalimanındaki yerini koruyor. Hurdaya çıkan gövdelerin bir an önce Yeşilköy'deki havalimanından kaldırılması isteniyor.

Atatürk Havalimanı'nda yalnızca Onur Air uçakları değil, farklı şirketlere ait çeşitli uçakların da uzun süredir atıl durumda beklediği biliniyor. Havalimanının ticari yolcu uçuşlarına kapatılmasının ardından apronda hacizli, sahipsiz, uçuş ömrünü tamamlamış veya kullanılamaz durumdaki uçaklarda bulunuyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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