Türkiye'nin ünlü şirketi çalışanlarına yüzde 102 zam yaptı

23 Ocak 2024 12:33 - Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024 12:33

Sakarya'da Türk Traktör, Otokar, gibi firmalarda çalışan binlerce otomotiv ve metal işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinden anlaşma çıktı. İşçiler bir ayı aşkın süredir fabrikalarında yaptıkları eylemlerin karşılığını aldı.

"YÜZDE 102 ZAM ALACAKLAR"

6. kez masaya oturan Metal-İş yaptığı basın açıklamasında, “Toplu İş Sözleşmesi süreci bugün anlaşmayla sonuçlandı; zafer direnen metal işçisinin oldu. İşçiler yüzde 102 zam alacaklar.” ifadelerini kullandı.

İŞÇİLER KUTLAMA YAPTI

Otokar’da çalışan işçilerde almış oldukları zammı duyunca kutlama yapmaya başladılar. Çalışanlar, Türk Metal Sendikası Sakarya Şube Başkanı Olcay Meriç’i coşkulu bir şekilde karşıladı. Binlerce çalışana seslenen Başkan Meriç, “Genel başkanımızın selamını getirdim. Bu zafer hepimizin arkadaşlar. Bu mücadelede sendikamıza sonuna kadar güvendiniz ve arkamızda kaldınız. Ne dediysek yaptınız. Hepinize teşekkür ediyorum, sözleşmemiz hayırlı uğurlu olsun.” dedi.