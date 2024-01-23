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    Türkiye'nin ünlü şirketi çalışanlarına yüzde 102 zam yaptı

    / Düzenleyen:

    Türkiye'nin önde gelen şirketi Otokar'da işçiler bir ayı aşkın süredir devam eden eylemlerinin karşılığını aldı. Yüzde 102 zam alan işçiler kutlama yaptı.

    Ekonomi Haberleri

    Sakarya'da Türk Traktör, Otokar, gibi firmalarda çalışan binlerce otomotiv ve metal işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinden anlaşma çıktı. İşçiler bir ayı aşkın süredir fabrikalarında yaptıkları eylemlerin karşılığını aldı. 

    "YÜZDE 102 ZAM ALACAKLAR" 

    6. kez masaya oturan Metal-İş yaptığı basın açıklamasında, “Toplu İş Sözleşmesi süreci bugün anlaşmayla sonuçlandı; zafer direnen metal işçisinin oldu. İşçiler yüzde 102 zam alacaklar.” ifadelerini kullandı.

    İŞÇİLER KUTLAMA YAPTI

    Otokar’da çalışan işçilerde almış oldukları zammı duyunca kutlama yapmaya başladılar. Çalışanlar, Türk Metal Sendikası Sakarya Şube Başkanı Olcay Meriç’i coşkulu bir şekilde karşıladı. Binlerce çalışana seslenen Başkan Meriç, “Genel başkanımızın selamını getirdim. Bu zafer hepimizin arkadaşlar. Bu mücadelede sendikamıza sonuna kadar güvendiniz ve arkamızda kaldınız. Ne dediysek yaptınız. Hepinize teşekkür ediyorum, sözleşmemiz hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    OTOKARZAM
    Haberler > Ekonomi > Türkiye'nin ünlü şirketi çalışanlarına yüzde 102 zam yaptı
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