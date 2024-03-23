Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Ekonomi > Ucuz deyip almayın: Daha pahalıya mal olabilir

Ucuz deyip almayın: Daha pahalıya mal olabilir

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, enflasyon nedeniyle merdiven altı üretimin arttığına dikkat çektiği açıklamasında ucuz ürünlerin ilerde daha büyük sorunlara mal olacağı konusunda vatandaşları uyardı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Ramazan ayında artan merdiven altı üretime karşı vatandaşları uyardı. Palandöken, “Özellikle alışverişlerin arttığı Ramazan ayında ve bayram arifesinde enflasyona da bağlı olarak merdiven altı ucuz ve kalitesiz üretim yaparak insan sağlığını hiçe sayanların sayısı ne yazık ki artıyor. Gözü dönmüşlerin bu hususta maharetli satış teknikleri ile gıda maddeleri de dahil olmak üzere tüm giysi ve konfeksiyon ürünlerinde de aynı şeyleri yapması mümkün. Bildiğiniz üzere et ve et mamulleri son derece tehlikeli. Bunlarda her türlü gıda nizamnamesine uyulmadan akşam saatlerinde kalabalık caddelerde korsan satıcılar tezgâh açıyor ya da arabaların arkasında baklava satıyor” ifadelerini kullandı.

"NORMALİN 4'TE BİRİ FİYATINA SATILIYOR'

Palandöken, merdiven altı üreticilerinin ve haksız fiyat artışları yaparak Ramazan’dan rant sağlayan fırsatçıların Ramazan ayında artan gıda alışverişlerini fırsat olarak gördüğünü belirterek, “Bildiğiniz üzere cevizin, fıstığın, yağın ve unun kilogram fiyatı belli. Dolayısıyla her şeyin açıkta satıldığı gıda maddelerinin özellikle biz yerinden getiriyoruz diyerek zeytin, peynir, tereyağı, bal ve reçel gibi ürünleri arkasında satıyorlar. Fiyat artışlarını bahane edip gerçek zeytinyağı deyip ne olduğu belli olmayan yağlar, glikoz şurubu ile üretilmiş birçok unlu mamul bu şekilde satılıyor. Fiyatlar cazip oluyor ancak vatandaş otokontrolünü yapacak. Kıymanın kilosunun 400 lira olduğu bir yerde gidip de 250 liraya pastırma, sucuk alınırsa sağlımızı tehlikeye atmış oluruz. Kolluk kuvvetleri ve yerel yönetimler gerekli takibi yapsa da vatandaşın bunlara pirim vermemesi lazım” şeklinde konuştu.

"BİLMEDİĞİNİZ YERDEN ALIŞVEİRŞ YAPMAYIN"

Öte yandan Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala piyasada bayram hareketliliğinin şimdiden başladığını söyleyen Palandöken, “Malum önümüz bayram. Lokum, şekerleme, çikolata gibi insanların ikram edeceği her şeyin üzerinde oyun var. Çocuklara aldığınız giysi ve ayakkabılar kimyasallar ile çocuklarınızın cildini tahriş edebilir. Ne yazık ki insan sağlığına direkt zararlı ürünleri satmaktan imtina etmiyorlar. Vatandaşımız elbette cebini ve bütçesini düşünmek zorunda. Ancak sırf ucuz diye alınan ürünlerin sağlığımızı etkilemesine müsaade etmeyelim. Neticede sağlığından olan vatandaşın, kısa ve uzun vadede tedavi masrafları çok daha külfetli olacaktır. Sırf görüntüye aldanıp da bilmediğiniz yerden alışveriş yapmayın. Çünkü merdiven altı üretimde muhatabınız da yok. Vatandaşın alabileceği en önemli tedbir, bildiği güvenilir esnaftan alışveriş yapması olacaktır. Bu güzel ramazan ayının bereketinden yoksun kalmayın” diye konuştu.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dünya için bir saat ver! Işıklar 20.30'da kapanacak - EkonomiDünya için bir saat ver! Işıklar 20.30'da kapanacakYatırımcı parasını üçe katladı: Halka arz tam gaz yola devam ediyor - EkonomiYatırımcı parasını üçe katladıDeprem bölgesinde hasadı başladı! Tarlada kilosu 100 TL - EkonomiTarlada kilosu 100 TLEn uygun taşıt kredisi oranı kaç? 36 ay ve 48 ay vadede geri ödeme maliyeti… - Ekonomiİşte vadeye göre geri ödeme maliyetiHaftanın getiri şampiyonu belli oldu! İşte en çok kazandıran yatırım araçları - EkonomiHaftanın getiri şampiyonu belli olduHazine arazileri işgalden kurtulursa konut ucuzlar - EkonomiHazine arazileri işgalden kurtulursa konut ucuzlarTurkcell dünya devi ile görüşüyor! Türkiye dünyanın veri üssü olacak - EkonomiTürkiye dünyanın veri üssü olacakDedeman'dan Özbekistan hamlesi - EkonomiDedeman'dan Özbekistan hamlesiİhtiyaç kredisi faizleri fırladı - Ekonomiİhtiyaç kredisi faizleri fırladıÜç bölgede izin çıktı! TPAO Marmara'da petrol arayacak - EkonomiÜç bölgede izin çıktı! TPAO Marmara'da petrol arayacak
Sonraki Haber Yükleniyor...