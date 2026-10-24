İngiltere genelinde 259 mağazayla faaliyet gösteren ayakkabı perakendecisi Shoezone, Londra’daki şubelerinden birine daha veda etmeye hazırlanıyor. Yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlayan şirket, kapatma kararı aldığı mağazada ürünlerini indirimli fiyatlarla müşterilere sunmaya başladı.

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İngiliz ayakkabı perakendecisi Shoezone, maliyet baskıları nedeniyle mağaza ağında küçülmeye gidiyor. Şirketin Doğu Londra'nın Dagenham bölgesindeki şubesi de kapanacak mağazalar arasına girdi. Heathway Alışveriş Merkezi'nde 11 yılı aşkın süredir hizmet veren mağazanın Ocak 2027'nin sonunda faaliyetlerini tamamen durdurması bekleniyor.

Kapanış sürecinin başladığı mağazanın vitrinlerine sarı ve siyah renklerde duyuru afişleri asıldı. Şubede görev yapan çalışanlardan biri de mağazanın Ocak 2027 sonlarında kalıcı olarak kapatılacağını doğruladı.

Ancak kapanış için henüz kesin bir tarih açıklanmadı. Shoezone'un resmi internet sitesinde mağazanın normal çalışma saatleri gösterilmeye devam ediyor.

Mynet'in haberine göre; İngiltere genelinde 259 mağazası bulunan Shoezone, son iki yıldır satışlardaki azalma ve artan işletme maliyetleri nedeniyle mağaza ağını küçültüyor.

Şirket, 2025 yılında 36 mağazasını kapattı. 2026'nın ilk yarısında ise 14 şube daha faaliyetlerine son verdi. Böylece Shoezone'un 2025 yılı ile 2026'nın ilk altı ayında kapattığı mağaza sayısı toplam 50'ye ulaştı. Dagenham'daki şubenin kapanması, şirketin mağaza ağındaki daralmanın son örneklerinden biri olacak.

Ünlü ayakkabı devinden kapanma kararı! 259 mağazası bulunuyordu "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

MAĞAZA KAPATMALARININ ARDINDAKİ NEDENLER

İngiltere genelinde 259 mağazası bulunan Shoezone, düşen satışlar ve yükselen işletme giderleri nedeniyle zor bir dönemden geçiyor.

Şirket, Nisan 2026'da yaptığı açıklamada İran'daki savaşın maliyetler üzerinde baskı oluşturduğunu ve tüketici talebindeki gerilemenin satışlara olumsuz yansıdığını bildirdi.

Gelirlerdeki düşüşle birlikte artan giderler, ayakkabı zincirinin mağaza ağını küçültme kararlarında etkili oluyor.

Ünlü ayakkabı devinden kapanma kararı! 259 mağazası bulunuyordu "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

TİKTOK ÜZERİNDEN YENİ MÜŞTERİ ARAYIŞI

Geleneksel mağazacılıkta yaşanan satış kaybına karşılık Shoezone, çevrim içi platformlar üzerinden daha geniş bir kitleye ulaşmayı hedefliyor. Şirket, bu doğrultuda 2026 yılında TikTok Shop'ta satış yapmaya başladı.

Yeni satış kanalıyla özellikle Z kuşağına ve yeni ebeveynlere ulaşılması planlanıyor. Shoezone, platformda 10 sterlinin altındaki ürünleri öne çıkararak fiyat odaklı alışveriş yapan tüketicilerin ilgisini çekmeyi ve satışlarını artırmayı amaçlıyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: HABER MERKEZİ

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