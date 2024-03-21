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Haberler > Ekonomi > Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte borsada en çok kazandıracak hisseler

Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte borsada en çok kazandıracak hisseler

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte borsada en çok kazandıracak hisseler

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Borsada son dakika! BİST100 endeksinde son bir haftada 9000 bin puana yakın yatay görünüm devam ederken; bu süreçte Enerya Enerji, Doğuş Otomotiv, Eczacıbaşı İlaç, Ahlatçı Gaz Dağıtım, Yapı Kredi Bankası ve Zorlu Enerji %9,00 - %13,50 arası getiri ile en çok yükselen hisseler oldu. Yüksek faiz ortamında yatırımcılar “En çok kazandıracak hisseler”, “2024 hangi sektörler kazandırır” sorularının cevabını ararken; analistler ulaştırma, gıda, gıda perakende, bankacılık ve holding sektörlerinin öne çıkabileceğini belirtiyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi, dünkü işlemlerde yüzde 0,28 yükselerek 8955 puandan kapanış gerçekleştirdi. Endeks gün içerisinde her ne kadar 9000 seviyesinin üzerini test etse de önceki gün gerçekleşen sert yükselişle birlikte değerlendirildiğine bir miktar kâr satışları geldi ve günlük kapanış daha düşük primle gerçekleşti. BİST100’de işlem hacmindeki düşüklük de devam etti. Yaklaşık 93 milyar TL olarak gerçekleşen günlük hacim, ortalamaların altında kaldı.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Endekste bu hafta, bir önceki dibe işaret eden 8700 desteğinden gelen tepki ve 8845’te bulunan 50 günlük ortalamanın üzerine çıkılması olumlu görüldü. Buna rağmen haftalık bazda endeksteki prim %0,50 olarak gerçekleşti. Aynı süreçte BİST100 endeksine dahil hisseler arasında Enerya Enerji, Doğuş Otomotiv, Eczacıbaşı İlaç, Ahlatçı Gaz Dağıtım, Yapı Kredi Bankası ve Zorlu Enerji hisseleri %9,00- %13,50 arası primlerle birlikte, endeksten pozitif ayrışan ve en fazla kazandıran hisseler oldu.

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son bir haftalık süreçte yine BİST100 kapsamında işlem gören Europen Endüstri, Akfen Yenilenebilir Enerji, Anadolu Grubu Holding, Karsan Otomotiv ve Ülker Gıda da; %9,00-%16,00 arasında değer kaybı ile birlikte en çok kaybettiren hisseler arasında yer aldı. Analistler, endekste bir bant hareketinin yaşandığını, BİST100’de aşağıda 8700 ve yukarıda 9450 arasında bir sürecin devam ettiğini ve hisse bazlı ayrışmaların ve hareketlerin gerçekleştiği bir dönemden geçildiğini ifade ediyor.

MEVDUAT FAİZİ BORSAYA RAKİP Mİ?

Bugün TCMB’nin faiz kararı belli olacak. Öncesinde mevduat faizlerinde yüzde 50’nin üzerine çıkıldı. Bu gelişmelerin takip edildiğini aktaran Meksa Portföy Fon Yöneticisi Kadirhan Öztürk, “Faizler artık daha rekabetçi. TL’nin cazibesi artıyor. Dolayısıyla önümüzdeki birkaç aylık dönemde mevduat faizlerinin, borsa üzerinde etki göstermesi beklenebilir. Altın ve KKM tarafında da mevduata geçiş hızlanabilir. Bu politikayla birlikte enflasyonda yaz aylarıyla birlikte ciddi bir düşüş görülebilir” diye konuştu.

2024 HANGİ SEKTÖRLER KAZANDIRIR?

Borsada bulunulan seviyelerin orta ve uzun vadeli yatırımcılar için cazip olduğunu aktaran analistler, bu dönemde yüksek faiz ortamından çok fazla olumsuz etkilenmeyecek ulaştırma, gıda ve gıda perakende sektörlerinin öne çıkabileceğini belirtiyor. Aynı zamanda ülkede makroekonomik dengelerin de rasyonel politikalarla birlikte rayına oturacağı bir dönemde güven de artacağı için, Bankacılık ve Holding sektör hisselerinin de fırsat sunabileceği ifade ediliyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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