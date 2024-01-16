Uzmanların son tahmini heyecanlandırdı! Bitcoin'i olan zengin olacak

16 Ocak 2024 15:39 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 15:45

2023 yılında yıkım yılını yaşayan Bitcoin, küllerinden doğmaya başladı. 69 bin dolarlık rekor seviyesinden Ocak 2023'te 16 bin dolar seviyesine kadar gerileyen lider kripto para birimi şu sıralar 40 bin doları aşmış durumda. Yeni yılla birlikte yükselişini sürdüren Bitcoin'le ilgili heyecanlandıran bir tahmin geldi.

"170 BİN DOLARI AŞACAK"

Varlık yönetim şirketi SkyBridge kurucusu Anthony Scaramucci, Davos'ta yaptığı açıklamada, yeni listelenen borsa yatırım fonlarına olan talep ve nisan ayındaki yarılanma nedeniyle Bitcoin fiyatının önümüzdeki yıl 170 bin dolar aşabileceğini ifade etti. Scaramucci, "Bitcoin yarıya indirildiğinde 45 bin dolar seviyesindeyse, 2025'in ortası ile sonu arasında 170 bin dolar olacak" dedi.

YIL SONU TAHMİNİ TUTTU

Scaramucci, 2023 Nisan ayında yaptığı tahmininde Bitcoin'in yıl sonunda 40 bin veya 50 bin dolara çıkacağını tahmin etmişti. Bitcoin'in fiyatı, spot bitcoin ETF'lerinin onaylanmasının ardından 49 bin dolara kadar yükselirken, bu seviyelerden gelen satışlarla 42 bin dolara kadar geri çekilmişti.





